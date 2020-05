Auf der Suche nach Glück: Was Google-Nutzer interessiert

Danach suchen aktuell Menschen vermehrt bei Google

Foto: picture alliance/Matt Rourke/dpa In der derzei­tigen Corona-Krise wird beson­ders das "Glück" gesucht.

Dieser Such­be­griff ist derzeit welt­weit auf einem Rekord­hoch, wie eine Google-Auswer­tung vom Mitt­woch zeigt. In Deutsch­land waren Inter­net­nutzer vermehrt an den aktu­ellsten Beschrän­kungen in der Corona-Krise inter­es­siert. Die Suche nach "auflagen fitness­studio corona nrw" beispiels­weise stieg in den vergan­genen sieben Tagen um mehr als 5000 Prozent an.

Anfragen: Wann öffnen Einrich­tungen wieder?

Foto: picture alliance/Matt Rourke/dpa Weiterhin tippten Menschen häufiger "einge­schränkter regel­be­trieb kita bedeu­tung" (+ 1850 Prozent) in die Such­ma­schine. Von Bordellen über Spiel­hallen bis hin zu Nagel­stu­dios und Shisha-Bars: Wann Orte des öffent­li­chen Lebens wieder öffnen dürfen, darüber wollten sich in den letzten Tagen eben­falls viele Menschen via Google infor­mieren.

In der Inter­net­suche macht sich zudem die geltende Masken­pflicht in Geschäften, Bus und Bahn bemerkbar. Die Suche nach der Problem­lö­sung für "brille beschlägt beim masken tragen" stieg um 1850 Prozent an in den vergangen sieben Tagen. "Warum müssen poli­zisten keine masken tragen" beschäf­tige eben­falls viele User (+ 900 Prozent).

Auch der sich nähernde Sommer macht sich in der Auswer­tung der Such­ma­schine bemerkbar: Viele Fragen der Google-Nutzer drehten sich darum, ab wann Urlaub in Öster­reich, Italien oder auf Mallorca möglich ist.

