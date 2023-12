Danach suchten Internet-Nutzer 2023 bei Google

Jeden Tag geben Menschen Millionen von Such­anfragen bei Google ein, auch in Deutsch­land. In einer Jahres­sta­tistik erfasst der Konzern, welche Themen jenseits von Stan­dard­fragen wie nach dem aktu­ellen Wetter beson­ders viel User inter­essiert hat.

Jahresrückblick 2023 von Google

Bild: Google Beson­ders viele Nutze­rinnen und Nutzer der Such­maschine Google haben zuletzt zum Gaza-Krieg Infor­mationen gesucht. Das geht aus der Jahres­sta­tistik des Internet-Riesen 2023 hervor, die in Berlin veröf­fent­licht wurde. Das Thema steht an der Spitze der Schlag­zeilen, führt aber auch mit der Suche "Was ist der Gaza­streifen?" die Rubrik der "Was-Fragen" an.

Die Jahres­sta­tistik von Google umfasst nicht die Themen, die am meisten gesucht wurden. Hier liegen seit Jahren Anfragen nach dem aktu­ellen Wetter oder Websiten wie Amazon, Face­book oder YouTube ganz vorne. Der Jahres­rück­blick weist die Such­begriffe aus, die in einem bestimmten Zeit­raum im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum den höchsten prozen­tualen Anstieg im Such­inter­esse verzeichnet haben.

Viele Fragen nach Promis

Jahresrückblick 2023 von Google

Bild: Google Im vergan­genen Jahr domi­nierte der Ukraine-Konflikt noch fast alle Rubriken der Google-Jahres­charts für Deutsch­land. In diesem Jahr landen nur noch wenige Einzel­themen wie die Söldner-Truppe Wagner und ihr Anführer Jewgeni Prigo­schin auf hinteren Plätzen in den Charts. Der Privatjet des russi­schen Söld­ner­füh­rers war im August zwei Monate nach dessen Meuterei gegen die Moskauer Führung nord­west­lich von Moskau abge­stürzt.

Im Bereich Promis googelten viele Menschen nach Till Linde­mann, Front­sänger der Band Ramm­stein. Er stand in den vergan­genen Monaten im Zentrum von Vorwürfen, die er zurück­gewiesen hatte. Die Berliner Staats­anwalt­schaft hatte im August ihre Ermitt­lungen gegen den Rock­star einge­stellt. Auf Platz zwei der Leute-Charts landete Dschun­gel­königin Djamila Rowe, die in diesem Jahr die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewann. Die Reality-Show "Promi Big Brother" kata­pul­tierte Iris Klein auf Platz drei, gefolgt von Schla­ger­sänger Jürgen Drews sowie Mode­ratorin und Podcas­terin Amira Pocher.

Die zweit­popu­lärste "Was-Frage" zeigt, wie intensiv die Google-Suche beim Fern­sehen genutzt wird. Am 27. Februar wollte RTL-Mode­rator Günther Jauch in seiner Quiz-Show "Wer wird Millionär?" bei der 32.000-Euro-Frage wissen: "Was ist ein Zentenar?" Seine Wett­kan­didatin hatte ihren Tele­fon­joker schon zuvor einge­setzt und durfte natür­lich auch nicht googeln. So musste sie passen und ging mit nur 16.000 Euro nach Hause. Ein "Zentenar" ist übri­gens ein Hundert­jäh­riger.

KI und Klima als neue Rubriken

Bei der Jahres­sta­tistik 2023 hat Google erst­mals zwei Themen­rubriken ausge­wiesen, nämlich "Künst­liche Intel­ligenz (KI)" und "Klima". Beim Klima­schutz inter­essierten sich die Nutze­rinnen und Nutzer vor allem dafür, was sie persön­lich gegen den Klima­wandel unter­nehmen können. In der KI-Rubrik stand die Frage nach dem Text-Roboter ChatGPT im Mittel­punkt des Inter­esses, gefolgt von den allge­mei­neren Fragen "Was ist KI?" und "Was kann KI?".

In der Rubrik "Abschied" rührte die Anwen­derinnen und Anwender von Google vor allem der Tod der US-ameri­kani­schen Rock-Sängerin Tina Turner, die in Deutsch­land und in ihrer Wahl­heimat Schweiz beson­ders treue Fans hatte. Beim "Friends"-Star Matthew Perry dürften die unge­klärten Umstände seines Todes das Inter­esse ange­facht haben. Perry war im Oktober im Alter von 54 Jahren tot im Whirl­pool seines Hauses in Los Angeles aufge­funden worden. Die verstor­bene legen­däre Ski-Renn­läu­ferin und Olympia-Siegerin Rosi Mitter­maier wurde eben­falls häufig gesucht - wie das deut­sche Model Tatjana Patitz.

Sie sind das Tor zu unzäh­ligen Infor­mationen im Internet: Such­maschinen. Doch wie bedient man sie richtig und was sollte man bei der Benut­zung bedenken?