Google Suche: Neuer Dark Mode in purem Schwarz gesichtet

Wem der dunkel­graue Dark Mode der Google-Suche nicht gefällt, dürfte sich über die Arbeiten am neuen Thema in Schwarz freuen. Manche Nutzer können diese Option schon testen.

Google testet derzeit ein neues, dunkles Erschei­nungs­bild (Dark Mode) für seine Suche. Der aktu­elle Dark Mode wird mit einem Dunkel­grau umge­setzt, der neue in Schwarz. Vor allem bei Endge­räten mit einem OLED-Bild­schirm dürfte sich das über­arbei­tete Design positiv bemerkbar machen. Moni­tore, Smart­phones und Tablets, welche über die entspre­chende Display­tech­nologie verfügen, würden von einem redu­zierten Strom­ver­brauch und besseren Kontrast profi­tieren. Even­tuell behält Google das dunkel­graue Thema aber lang­fristig als Alter­native für Nutzer bei, denen das Schwarz zu aggressiv ist.

Wenn es noch ein biss­chen dunkler sein darf

Neuer Dark Mode der Google-Suche

9to5Google Seit einigen Jahren erfreut sich der soge­nannte Dark Mode platt­form­über­grei­fend bei Betriebs­sys­temen, Apps und Inter­net­seiten großer Beliebt­heit. Die dunkle Gestal­tung hat vor allem zwei Vorteile, sie schont die Augen und spart – eine passende Anzeige und eine entspre­chende Umset­zung voraus­gesetzt – Strom. OLED-Bild­schirme schalten ihre Leucht­dioden nämlich punk­tuell bei sattem Schwarz ab. Aller­dings wird nicht jeder Dark Mode mit schwarzem Hinter­grund umge­setzt. Manchmal entscheiden sich die Entwick­ler­stu­dios auch für Dunkel­grau. So war es bislang bei der Google-Suche der Fall. Alter Dark Mode der Google-Suche

9to5Google Wie 9to5Google heraus­fand, arbeitet der Such­maschi­nen­kon­zern momentan an einer alter­nativen Darstel­lung. Anstatt zu Dunkel­grau wech­selt die Einstel­lung in diesem Fall zum Farb­code #000000, was purem Schwarz entspricht. Außerdem werden gefun­dene und besuchte Links satter und dicker hervor­gehoben. Insge­samt ergibt sich ein deut­licherer Kontrast­unter­schied. Auf manche Personen könnte dies aber zu grell wirken und sie würden den aktu­ellen Dark Mode in Dunkel­grau bevor­zugen. Viel­leicht entscheidet sich Google deshalb dazu, zwei Optionen für den dunklen Modus anzu­bieten.

Verfüg­bar­keit des neuen Dark Mode

Um den Dark Mode zu akti­vieren, müssen Sie in der Google-Suche rechts unten auf Einstel­lungen klicken. Im erschei­nenden Menü findet sich schließ­lich ganz unten der Eintrag „Dunkles Design“. Derzeit ist die neue Darstel­lung nur im Desktop-Modus verfügbar und das auch nur bei wenigen Anwen­dern. Wir haben in der Google-Suche via Chrome-Browser auf dem Computer und auf unserem Smart­phone mit mehreren Brow­sern im Desktop-Modus unser Glück versucht – beides ohne Erfolg. Sie müssen sich also wahr­schein­lich noch ein wenig gedulden.

