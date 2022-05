Google Steet View wird 15: Neue Kamera und Funktionen

Google stattet Street View zum 15. Geburtstag mit neuen Funk­tionen wie einer Zeit­kapsel aus, mit der wir virtuell in die Vergan­gen­heit reisen können. Eine modu­lare Kamera soll zudem Aufnahmen in bislang wenig kartierten Gegenden ermög­lichen.

Fünf­zehn Jahre ist es her, dass der Google-Mitbe­gründer Larry Page die Idee hatte, eine 360-Grad-Karte von der ganzen Welt zu erstellen. Seitdem können wir von unserem Computer oder Smart­phone aus an inzwi­schen 220 Orte in über 100 Ländern und Gebieten reisen, ohne dabei das heimi­sche Sofa zu verlassen.

Für die Aufnahmen der Bilder scheut das Steet-View-Team nicht davor zurück, ein Schnee­mobil in der Arktis mit seinem Trekker-Equip­ment zu bestü­cken, um damit die Belcher-Inseln zu bereisen und die tauchenden Eider-Enten zu filmen oder die arabi­sche Liwa-Wüste auf dem Rücken eines Kamels zu durch­streifen, um Nutzern einen Eindruck von der dortigen Land­schaft zu vermit­teln. Zudem sammeln View-Autos und -Trekker Milli­arden von Bildern aus der ganzen Welt.

Google spen­diert neue Modular-Kamera

Google Street View feiert 15. Geburtstag

Bild: Claudia Krüger / teltarif.de Derzeit testet Google eine neue Kamera, deren Design uns an einen kleinen, erstaunt drein­schau­enden Roboter erin­nert. Die Cam ist tatsäch­lich nicht größer als eine Haus­katze und wiegt weniger als sieben Kilo­gramm. Somit lässt sie sich verschi­cken, was es wiederum erleich­tert, mit Part­nern auf der ganzen Welt zusam­men­zuar­beiten, um Bilder in bislang wenig kartieren Gebieten wie dem Amazonas Regen­wald aufzu­nehmen.

Die Kamera ist modular und kann durch Kompo­nenten wie beispiels­weise Lidar-Laser­scanner ergänzt werden, um Details wie Fahr­bahn­mar­kie­rungen oder Schlag­löcher zu erfassen. Google kündigt die neue Kamera für das nächste Jahr an.

Street-View-Trip in die Vergan­gen­heit

Google spendiert Street View neue Kamera

Bild: Google Bei Street View geht es nicht nur darum, aktu­elle Aufnahmen bereit­zustellen; der Karten­dienst soll auch die sich verän­dernde Welt in Bildern fest­halten. Ab sofort ist nicht nur eine virtu­elle Welt­reise, sondern auch ein Trip in die Vergan­gen­heit über Android- und iOS-Geräte möglich. In einer Art Zeit­kapsel können wir uns alle Bilder von einem Standort anschauen, die seit dem Start von Street View im Jahr 2007 geknipst wurden, indem wir zu einem Denkmal oder einem Gebäude auf der Karte navi­gieren, das Foto antippen und auf „Weitere Daten anzeigen“ klicken.

Auf diese Weise erleben wir mit, wie sich Land­schaften verän­dert haben oder Schiffe und Häuser errichtet wurden.

Mit immersiver Ansicht Gebäude erfor­schen

Street View Zeitkapsel

Bild: Google Bilder, die für Street View aufge­nommen wurden, helfen in Verbin­dung mit KI (Künst­licher Intel­ligenz) dabei, Aktua­lisie­rungen in den Google Maps vorzu­nehmen. Hierzu gehören zum Beispiel neue Öffnungs­zeiten von Restau­rants und Ausflugs­zielen oder Geschwin­dig­keits­begren­zungen.

Beson­ders inter­essant klingt die neue immersive Ansicht, die Google in der zweiten Jahres­hälfte einführen will. Diese ermög­licht, in den Karten wie ein Vogel auf Stra­ßen­ebene hinun­ter­zugleiten und sogar im Inneren ausge­wählter Gebäude herum­zulaufen.

Während der virtu­ellen Reise mit Street View sollten wir natür­lich niemals ein Auto steuern, da das Handy eine häufige Unfall­ursache ist. Wie abge­lenkte Fahrer durch Fotos über­führt werden können, erfahren Sie in einem anderen Artikel.