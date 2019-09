21 Jahre Google: Heute Pixel 3a (XL) & Co. deutlich günstiger

Bei Google können Käufer heute 21 Prozent im Store beim gesamten Port­folio sparen. So lassen sich etwa die Pixel-Smart­phones merk­lich güns­tiger erstehen.

Google feiert sein 21-jähriges Bestehen und gewährt zu diesem Anlass einen passenden Rabatt im haus­eigenen Online­shop. Sämt­liche Produkte des Herstel­lers lassen sich dort heute um 21 Prozent redu­ziert erstehen. Beispiels­weise die 315 Euro für das Pixel 3a, die rund 378 Euro für das Pixel 3a XL und die knapp 31 Euro für den Chro­mecast 3 klingen fair. Aller­dings lohnt sich der Einkauf nicht bei allen Arti­keln, denn beispiels­weise im Fall des Smart-Spea­kers Google Home Mini unter­bietet der Einzel­handel den Such­maschinen-Experten.

Google feiert seinen Geburtstag mit Preis­nach­lässen



Am 4. September 1998 wurde das Unter­nehmen Google Inc. (jetzt Google LLC) in Kali­fornien von Larry Page und Sergey Brin gegründet. Gestartet mit der bekannten Such­maschine hat sich Google zu einem der größten Unter­nehmen der Welt gemau­sert. Stand Juni 2019 befindet sich der Mutter­konzern Alphabet auf dem 37. Platz der 100 nach Umsatz größten Unter­nehmen. Die Such­maschine ist frei­lich nur noch ein Bruch­teil des Geschäfts, unter anderem bewähren sich das Betriebs­system Android, Smart-Home-Lösungen und eigene Mobil­tele­fone.

Das Pixel 3a gibt es heute günstig bei Google Etwa das Google Pixel 3a und das Pixel 3a XL, die aus gege­benem Anlass am heutigen Freitag mit 21 Prozent Rabatt verkauft werden. Anstatt 399 Euro für das Pixel 3a (64 GB) und 479 Euro für das Pixel 3a XL (64 GB) werden aktuell 315,20 respek­tive 378,40 Euro fällig. Ansonsten stehen meist 349 Euro (Pixel 3a) bezie­hungs­weise 429 Euro (Pixel 3a XL) bei anderen Händ­lern an der Tages­ordnung.

Weitere redu­zierte Produkte

Die High-End-Smart­phones Pixel 3 und Pixel 3 XL werden beim Such­maschi­nenkon­zern ab 849 Euro respek­tive 949 Euro (64-GB-Fassungen) offe­riert. Mit 21 Prozent Rabatt werden daraus 670,70 Euro (Pixel 3) und 749,70 Euro (Pixel 3 XL). Derzeit müssen Sie bei anderen Anbie­tern circa 700 Euro für das Pixel 3 und 840 Euro für das Pixel 3 XL einplanen.

Pixel 3 mit 21 Prozent Rabatt Ein weiteres nennens­wertes Angebot ist der Chro­mecast (3. Genera­tion), der sich im Rahmen der Aktion für 30,80 Euro anstatt 39,90 Euro erstehen lässt. Die konkur­rierenden Händler verlangen rund fünf Euro mehr. Mit derzeit 78,20 Euro (UVP 99 Euro) bewegt sich der Smart-Laut­spre­cher Google Home preis­lich auf dem Niveau der güns­tigsten konkur­rierender Shops. Dennoch sollte man nicht ohne einen Vergleich direkt im Google Store zuschlagen. Der kleine Bruder Google Home Mini (UVP 59 Euro) schlägt beim Hersteller am Geburtstag rabat­tiert mit 46,60 Euro zu Buche. Saturn hat das Produkt für 29 Euro (bei Versand 33,99 Euro) im Angebot.

Die Aktion läuft bis heute Mitter­nacht, vergessen Sie nicht bei der Bestel­lung den Rabatt­code B-GOOGLE21 einzu­geben.

