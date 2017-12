Macht Google Apple Konkurrenz? Google Stores könnten kommen

Jüngsten Berichten zufolge arbeitet der kalifornische Tech-Gigant Google derzeit an der Eröffnung eigener Ladengeschäfte in Indien, um die Verkaufszahlen von Google-Produkten anzukurbeln. Indien stellt den weltweit zweitgrößten Smartphone-Markt dar, demzufolge sollen mit der Eröffnung der Google Stores vor allem die Verkäufe von Android-Geräten wie dem Pixel 2 und dem Pixel 2 XL vermehrt werden, aber auch Smart-Home-Produkte wie das Google Home und das Google Home Mini, sowie der Streaming-Stick Chromecast sollen vertrieben werden, wie die indische Zeitung The Economic Times berichtet.

Google Stores? Die einst als Suchmaschine gestartete Firma hat sich längst auf das Terrain der Hardware-Produktion begeben und daher mit Apple, Samsung, Amazon und Co. zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ernst zunehmende Konkurrenz. Auf dem Gebiet der Suchmaschinen ist und bleibt Google weitgehend konkurrenzlos.

Konkurrenz für Apple Stores?

Bevor Apple im Jahr 2001 den ersten Apple Store in einer Mall in Virginia eröffnete, zeigten sich Analysten und Marktforscher höchst skeptisch des Erfolges dieser Geschäfte gegenüber. Sie attestierten der Firma schon im Voraus den Bankrott - da allerdings war der revolutionäre iPod noch nicht erschienen. Auch dank des iPods gehört der Apple Store nun zu den erfolgreichsten Ladenketten weltweit. Eine Erfolgsgeschichte die Google zweifelsohne versucht nachzuahmen.

Für Google-Fans ist das alles Anlass zur Spekulation: plant Google eventuell die Veröffentlichung eines neuen Produktes, welches am Ende ähnlich revolutionär wie der damalige iPod sein könnte? Das bleibt abzuwarten. Auch - ganz nebenbei - ob Google ihre Stores nach Europa oder gar nach Deutschland bringen wird.

Zunächst wird wohl auf die Vermarktung der bereits erschienenen Produkte gesetzt. In Indien behielt Samsung auch 2017 unangefochten die Marktführung, was nicht zuletzt an den unzähligen Samsung-Geschäften liegen mag, die mittlerweile nicht mehr nur in den Großstädten zu finden sind, sondern auch schon ländlichere Regionen erobert haben. Um sich dagegen behaupten zu können, wird Google wohl mehr tun müssen, als sie mit den bisherigen Pop-Up-Stores leisten. Vor allem da in Indien die Konkurrenz chinesischer Hersteller, wie Xiaomi und Huawei, erheblich größer ist als hierzulande und in den USA.

