Google Store: Pixel und Chromecast im Preischeck

Dieser Tage gibt es auch im Google Store zahl­reiche Ange­bote. Wir haben uns einen Über­blick verschafft und machen bei ausge­wählten Offerten den Preis­ver­gleich. Bitte beachten Sie, dass wir über die Such­maschine idealo ange­zeigte Ergeb­nisse keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben. Diese können aber unter Umständen güns­tiger sein als die von uns ange­gebenen Preise.

Zu bedenken ist außerdem, dass sich Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der nach­fol­gende Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig sein kann.

Google Pixel 6a und Chro­mecast mit Google TV (HD)

Google Pixel 6a

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Auf der Start­seite des Google Online-Shops ist die Dauer der bereits laufenden Black-Friday-Ange­bote bis zum 28. November ange­geben. Ein Akti­ons­gerät ist das Google Pixel 6a. Google wirbt mit einer Ersparnis von 110 Euro Rabatt. Dieser Betrag bezieht sich aller­dings auf die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung. Diese hat aber nur bedingt Aussa­gekraft, können Markt­preise von Smart­phones doch bereits kurz nach dem Verkaufs­start unter der UVP des Herstel­lers liegen.

Google verkauft das Pixel 6a mit 128 GB Spei­cher in den Wahl­farben "Char­coal", "Chalk" und "Sage" jeweils zu einem Preis von 349 Euro. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Amazon liegt mit einem Preis in Höhe von 341,26 Euro inklu­sive Versand­kosten (Farbe "Char­coal") etwas darunter. Otto verlangt 350,95 Euro inklu­sive Versand­kosten, Saturn, MediaMarkt, Spar­handy und Galaxus (Weiß) bieten das Pixel 6a zum glei­chen Preis wie Google im haus­eigenen Store an.

Bevor das Google Pixel 6a in den virtu­ellen Waren­korb des Google Online-Shops gelegt werden kann, erscheint der Hinweis, dass es beim Kauf des Smart­phone-Modells bis zum 30. November einen Chro­mecast mit Google TV (HD) als Geschenk dazu gibt. Smart­phone und Chro­mecast müssen dazu zusammen in den Waren­korb gelegt werden. Chromecast mit Google TV

Bild: Google Der Preis für den Chro­mecast mit Google TV (HD) ist mit 39,99 Euro ange­geben. Im Bundle mit dem Pixel 6a entfallen diese Kosten für den Chro­mecast. Beim Händler tink ist der Strea­ming-Dongle schon zum Preis von 29,95 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Würden Sie das Pixel 6a zum derzeit güns­tigsten Markt­preis in Höhe von 341,26 Euro inklu­sive Versand­kosten (Farbe "Char­coal", Amazon) kaufen und selbiges mit dem Chro­mecast mit Google TV (HD) machen, zahlen Sie im Einzel­kauf 371,21 Euro. Das Bundle-Angebot im Google Store ist also güns­tiger.

Chro­mecast mit Google TV (4K)

Den Strea­ming-Stick Chro­mecast mit Google TV gibt es auch in einer 4K-Version. Preis­lich liegt das Modell bei 69,99 Euro. Akti­ons­weise redu­ziert Google den Preis auf 54,99 Euro.

Dabei handelt es sich aber nicht um das derzeit güns­tigste Angebot. Händler Amazon verkauft den Chro­mecast mit Google TV (4K) bereits zum Preis von 49 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Google Pixel 6 (Pro)

Pixel 6 und Pixel 6 Pro

Bild: Google Die Vorjahres-Flagg­schiffe Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden jeweils mit einem Rabatt in Höhe von 100 Euro ange­boten. So kostet das in der Farb­vari­ante "Stormy Black" verfüg­bare Pixel 6 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität 549 Euro. Dabei handelt es sich jedoch um keinen guten Preis.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist das Pixel 6 mit 128 GB Spei­cher bei Händ­lern wie Saturn, MediaMarkt und Amazon bereits zum Preis von 459 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen.

Das Pixel 6 Pro ist in den Farben "Stormy Black", "Cloudy White" und "Sorta Sunny" jeweils mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität zum Preis von 799 Euro im Google Store zu bekommen. Die 256-GB-Version der schwarzen Farb­vari­ante war zum Arti­kel­zeit­punkt nicht auf Lager. Ein guter Preis ist das jedoch bei Weitem nicht. Der Händler Amazon verkauft das Google Pixel 6 Pro mit 128 GB Spei­cher bereits zu einem Preis von 650 Euro inklu­sive Versand­kosten. Etwas teurer ist es bei den Händ­lern Alter­nate (675,99 Euro inklu­sive Versand­kosten, "Stormy Black") und Elec­tro­nics (678,99 Euro inklu­sive Versand­kosten, "Stormy Black"). Das Angebot zu Pixel 6 und Pixel 6 Pro gilt laut Infor­mationen auf der Google-Webseite bis zum 5. Dezember, 23:59 Uhr.

Das Google-"Danke­schön"

Wer im Google Store Deutsch­land bis zum 28. November, 23:59 Uhr, etwas kauft, erhält "entweder eine kleine Dankes­karte mit Google-Bran­ding und Sticker oder einen kleinen Video­spiel­ver­stärker aus Pappe mit Google-Bran­ding (abhängig von der Verfüg­bar­keit und im Ermessen von Google)" dazu.

Ob sich das lohnt, konnten wir leider nicht mit Ange­boten anderer Händler verglei­chen.

