Google-Store-Aktion: Angebote am 12. September

Zum 25-jährigen Jubi­läum möchte Google mit Ange­boten über­raschen. Im Google Store ist ein neuer Platz­halter aufge­taucht, der über eine bevor­ste­hende Aktion infor­miert. Am 12. September sollen Geburts­tags­ange­bote geschaltet werden. Konkrete Details werden zum Stand jetzt noch nicht genannt, Inter­essenten könnten sich für Neuig­keiten aber für den Google-News­letter anmelden. Google kündigt eine neue Aktion an

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Google-Ange­bote in der kommenden Woche

Es ist zu erwarten, dass Google Rabatte auf Hard­ware bietet. Die auf dem Aktions-Teaser verdeckt darge­stellten Geräte lassen vermuten, dass es Ange­bote zu Smart­phones, dem Pixel Tablet und der Pixel Watch geben könnte. Die Ange­bote genau zum 25-jährigen Jubi­läum könnten auch ein Hinweis darauf sein, wie viel Rabatt es auf ausge­wählte Produkte aus dem Google-Kosmos gibt, also 25 Prozent. Dabei handelt es sich zum Stand jetzt aber nur um eine Mutma­ßung.

Google listet aktuell unter anderem die Smart­phones Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 6a, das Foldable Pixel Fold, die Pixel Watch und die Pixel Buds Pro unter der mobilen Hard­ware. Daneben gibt es zahl­reiche Smart-Home-Produkte wie den Nest mini und Strea­ming-Hard­ware wie den Chro­mecast mit Google TV. Es ist durchaus denkbar, dass Rabatte auf mehrere Produkt­kate­gorien ange­wendet werden.

Neue Keynote steht fest

Google kündigt in seinem Online-Store zudem für den 4. Oktober ein "Made by Google Event" an. Mit großer Wahr­schein­lich­keit handelt es sich dabei um die Keynote zur bereits viel disku­tierten Pixel-8-Serie. Es gibt bereits einige Gerüchte und Leaks zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro. War zuvor noch die Rede davon, Google könnte in einigen Märkten die Pixel-8-Geräte als eSIM-only-Vari­anten anbieten, sollen die Modelle neueren Gerüchten zufolge den Nano-SIM-Karten-Slot behalten.

Darüber hinaus ist auch schon ein Bild vom Porce­lain-farbenen Pixel 8 Pro aufge­taucht. Eben­falls inter­essant ist das Gerücht, die Google-Pixel-8-Serie könnte länger mit wich­tigen Soft­ware-Updates versorgt werden, als es Samsung bei seinen Galaxy-Modellen hand­habt.