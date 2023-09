Google-Jubiläum: Pixel-Flaggschiffe & Watch im Preischeck

Google kündigte in der vergan­genen Woche zum 25-jährigen Jubi­läum Geburts­tags­ange­bote an. Diese sind nun ab sofort frei­geschaltet und gelten nur heute am 12. September bis Mitter­nacht. Geworben wird mit bis zu 20 Prozent auf ausge­wählte Produkte. Beim Kauf eines Pixel-Produkts soll es zudem eine Trage­tasche in limi­tierter Auflage dazu geben.

Nach­fol­gend prüfen wir ausge­wählte Ange­bote, ob sich diese preis­lich lohnen. Dazu orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen aus Preis­such­maschinen wie idealo oder billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen wir dabei nicht. Diese können aber güns­tiger sein als die ange­gebenen Preise. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Handy-Preis­ver­gleich. Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können. Deshalb ist der Stand des Preis­ver­gleichs der Zeit­punkt des Arti­kels.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Bild: teltarif.de Beim Kauf eines Google Pixel 7 einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent zu bekommen, klingt verlo­ckend. Aller­dings ist die Refe­renz die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese ist aber nur bedingt aussa­gekräftig. Wir schauen uns daher an, für welchen Preis das Google Pixel 7 bei anderen Anbie­tern gehan­delt wird.

Das Pixel 7 kostet im Online-Store des Such­maschi­nen­kon­zerns mit 128 GB internem Spei­cher akti­ons­bedingt 519,20 Euro inklu­sive Versand­kosten. Verfügbar sind verschie­dene Farben. Wir beschränken uns beim Vergleich auf die schwarze Farbe namens "Obsi­dian". Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei nicht um den aktuell besten Preis. Der Händler carbon­phone verkauft das Pixel 7 in der genannten Konfi­gura­tion zum Preis von 484 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Einen Preis in Höhe von 599,20 Euro inklu­sive Versand­kosten möchte Google für das Pixel 7 mit 256 GB Spei­cher haben. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Andere Händler wie Amazon (655 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (665,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verlangen zum Stand jetzt deut­lich mehr.

Ein weiteres Akti­ons­gerät ist das Google Pixel 7 Pro mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität in der Farbe "Obsi­dian". Dieses Modell kostet derzeit im Google Store 719,20 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Auch dabei handelt es sich um einen guten Preis. Andere Händler wie Galaxus, Amazon und Technik direkt (jeweils 759 Euro inklu­sive Versand­kosten) sind teurer. Details zum Google Pixel 7 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Google Pixel 7a

Weiter geht es mit dem Google Pixel 7a. Im Rahmen des Preis­ver­gleichs heraus­gesucht haben wir uns die "Char­coal"-farbene Vari­ante mit 128 GB internem Spei­cher. Dieses Modell kostet im Google Store 458 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Dieser Preis liegt unter den Preisen anderer Händ­lern. Beispiele für aktuell höhere Preise sind 470,89 Euro inklu­sive Versand­kosten (Alter­nate) und 475 Euro inklu­sive Versand­kosten (MediaMarkt/Saturn).

Google Pixel Watch

Googles erstes Smart­watch-Modell ist die Pixel Watch. Wir haben zum Preis­ver­gleich die Vari­ante mit "Matte Black"-farbenen Gehäuse und dem Sport­arm­band in "Obsi­dian" gewählt. In der Ausfüh­rung Blue­tooth/WLAN kostet das Modell im Rahmen von Googles Geburts­tags­ange­boten derzeit 303,20 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das derzeit beste Angebot. Bei anderen Händ­lern wie cosse (281,50 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Galaxus (281,57 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist die Pixel Watch in der genannten Konfi­gura­tion güns­tiger zu bekommen. Google Pixel Watch

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Das gleiche Modell mit LTE-Schnitt­stelle kostet im Google Store 343,20 Euro inklu­sive Versand­kosten. Handelt es sich dabei vergli­chen mit anderen Ange­boten um einen guten Preis? Ja, denn bei anderen Händ­lern wie MediaMarkt/Saturn oder expert (jeweils 349 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist die Pixel Watch mit Matte-Black-Gehäuse und Obsi­dian-Sport­arm­band nur zu höheren Preisen erhält­lich. Bei uns lesen Sie die Pixel Watch im Hands-on.

Der Termin für Googles nächste Keynote steht bereits fest. Wann genau das Event statt­findet und was zu erwarten ist, lesen Sie in einer weiteren News.