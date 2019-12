teltarif.de-Talk: So funktioniert Google Stadia

Online-Spiele sind voll im Trend und werden von immer mehr Gamern genutzt - norma­lerweise mit einem entspre­chend aufge­rüsteten Computer oder einer Spiele-Konsole. Google hat erst vor wenigen Wochen mit Stadia eine neue Platt­form gestartet, die einen anderen Ansatz als die Mitbe­werber verfolgt. Grund für uns, das Produkt einmal in Augen­schein zu nehmen und im Podcast darüber zu berichten, welche Erfah­rungen teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds mit Google Stadia bisher gemacht hat.

Darüber spre­chen wir heute

Google Stadia getestet Was ist die Beson­derheit von Google Stadia und was zeichnet diesen Dienst gegen­über den Mitbe­werber-Ange­boten im Online-Spie­lemarkt aus? Das ist eine der Fragen, die wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de klären wollen.

Für Inter­essenten beson­ders wichtig: Was braucht man über­haupt, um bei Google Stadia mitzu­machen? Welche Kosten fallen an und welche Spiele sind auf der Platt­form über­haupt verfügbar? Auch darüber unter­halten wir uns in der neuen Ausgabe unseres Podcasts.

Nicht zuletzt bleibt fest­zustellen, dass Google Stadia bereits gestartet, aber keines­wegs schon zu Ende entwi­ckelt ist. So soll es im kommenden Jahr weitere Features geben. Unter anderem ist auch die grund­gebühr­freie Teil­nahme am Dienst geplant. So wagen wir im Podcast auch einen Ausblick darauf, was uns bei Google Stadia in 2020 erwartet.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

