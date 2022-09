Google Stadia rollt nativen 1440p-Modus aus

Bei Google Stadia kommen jetzt dank der nativen Unter­stüt­zung einer Bild­schirm­auf­lösung von 1440p mehr Anwender in den Genuss eines schär­feren Gaming-Erleb­nisses. Wer den Video­spiele-Strea­ming-Dienst mit einem Monitor ober­halb Full HD aber unter­halb 4K nutzt, dürfte sich über diese Ände­rung freuen. In Deutsch­land findet bereits das Rollout des Features für die Nutzer statt. Wie zu befürchten war, ist die 1440p-Displayauf­lösung nur mit einer Premium-Mitglied­schaft von Google Stadia möglich. Die Funk­tion startet in der Brow­ser­ver­sion der Platt­form.

Google Stadia unter­stützt offi­ziell QHD und WQHD

Jetzt schärfer in Stadia spielen

Google Bis ein neues Feature nach der Ankün­digung fertig­gestellt ist, dauert es oft eine Weile, im Fall des 1440p-Support für Stadia vergingen mehr als drei Jahre. Eine expe­rimen­telle Nutz­bar­keit dieser Auflö­sung ist aber schon seit über zwei Jahren möglich. Hierfür mussten Nutzer ledig­lich in den Stadia-Einstel­lungen den 4K-Modus auf Anzeigen mit nied­rigerer Pixe­lan­zahl, aber ober­halb von 1080p, auswählen. Anschlie­ßend wurden die Spiele in der nativen Auflö­sung gestreamt. Das funk­tio­nierte aller­dings nur auf Desktop-Compu­tern. Die neue 1440p-Einstellung in Stadia

Stefan Dehnert Wer die native 1440p-Option auspro­bieren will, benö­tigt dafür eben­falls einen Computer. Sie ist derzeit nur in der Brow­ser­ver­sion auf Rech­nern nutzbar. Wie ein Screen­shot eines Stadia-Mitglieds (via 9to5Google) demons­triert, lässt sich dort die Einstel­lung „Bis zu 1440p“ wählen. Google gibt an, dass im Durch­schnitt 14,4 GB pro Stunde in diesem Modus verbraucht werden. Das ist insbe­son­dere für User, die ein limi­tiertes High-Speed-Daten­kon­tin­gent haben, eine aufschluss­reiche Angabe.

Kommt die 1440p-Auflö­sung auch zu anderen Platt­formen?

Stadia ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Smart­phones und Tablets mit Android, Smart-TVs, Chro­mecast und weiteren Endge­räten heimisch. Bislang ist nicht bekannt, ob auch Spieler auf solchen Gerät­schaften Zugang zur neuen Option erhalten. Für manche Mobile-Gamer wäre das Feature jeden­falls inter­essant. So wäre beispiels­weise das Galaxy S22 Ultra dank seines 3088 x 1440 Pixel auflö­senden Displays kompa­tibel. Mit dem Galaxy Z Fold 4 (2176 x 1812 Pixel) würde der Modus eben­falls gut harmo­nieren.

Wenn Sie einen LG Smart-TV besitzen, können Sie drei Monate Stadia Pro gratis nutzen.