Google Stadia: Streaming-Dienst für Games startet November

Google will mit seinem Dienst Stadia Video­spiele revo­lutio­nieren: Statt Konsole oder PC sollen sie in der Cloud laufen. In der ersten Version wird es für Stadia jedoch nach Einschät­zung von Analysten schwer, mit herkömm­lichen Platt­formen zu konkur­rieren.