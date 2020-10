Google Stadia: Gaming über Mobilfunk final gestartet

Stadias Mobilfunk-Nutzung ist der Testphase entwachsen

9to5Google Eines der wich­tigsten Features von Google Stadia ist nun dem expe­rimen­tellen Status entstiegen – ab sofort wird der Mobil­funk regulär für das Game-Strea­ming unter­stützt. Das Entwick­ler­studio rollt momentan ein server­sei­tiges Update für die Android-App aus, das die Option in den Perfor­mance-Tab verschiebt. Aller­dings bäckt Google zunächst kleine Bröt­chen und offe­riert ledig­lich eine 720p-Option für den mobilen Daten­transfer. Das dürfte dem global stark frag­men­tierten Netz­ausbau und dem hohen Daten­ver­brauch während dem Spielen geschuldet sein. Ferner müssen Mobile-Gamer beim Gamepad umdenken.

Stadia verbindet sich nun final mit dem Mobil­funk­netz

Stadias Mobilfunk-Nutzung ist der Testphase entwachsen

9to5Google Nächsten Monat feiert der Cloud-Gaming-Service aus dem Hause Google bereits sein einjäh­riges Bestehen. Der ansonsten recht inno­vative Such­maschi­nen­kon­zern hatte anfangs noch mit diversen Start­schwie­rig­keiten zu kämpfen und die Vernet­zung via 3G, 4G und 5G war bislang nur expe­rimen­tell möglich. Als offenes Test-Feature konnten User seit letztem Juli mobile Daten in Google Stadia akti­vieren, jetzt wanderte die Einstel­lung in den Perfor­mance-Reiter. Etwas ernüch­ternd ist der Hinweis, dass bei der Nutzung des Mobil­funks die Auflö­sung auf 1280 x 720 Pixel limi­tiert wird. Stadia: Die neue Option für mobile Daten

9to5Google Gene­rell benö­tigen User für den Dienst einen Tarif mit entspre­chend gepols­tertem Daten­kon­tin­gent. Der Verbrauch soll bis zu 2,7 GB pro Stunde betragen. Ferner schwankt die Über­tra­gungs­rate je nach Anbieter und Standort. Even­tuell lässt Google zu einem späteren Zeit­punkt Anwender, die etwa über einen LTE-Unli­mited-Tarif verfügen, selbst entscheiden, ob sie eine höhere Auflö­sung favo­risieren. Das Entwick­ler­studio schaltet beim Strea­ming über das Mobil­funk­netz übri­gens eine recht aggres­sive Kompri­mie­rung dazu, um die Band­breite zu redu­zieren. Im WLAN-Netz fallen für 720p bis zu 4,5 GB pro Stunde anstatt maximal 2,7 GB pro Stunde im Mobil­funk an.

Problem: Stadia-Controller braucht kabellos Wi-Fi

Das von Google bereit­gestellte Gamepad verrichtet seinen Dienst drahtlos ausschließ­lich über WLAN. Wird in der App der Schalter auf „mobile Daten verwenden“ gestellt, kommu­niziert die Anwen­dung aber nur noch über das Mobil­funk­netz für den eigent­lichen Daten­transfer. Blue­tooth und USB stehen nach wie vor zur Verfü­gung. Somit müssen Sie beim Spielen über 3G, 4G oder 5G ein alter­natives Blue­tooth-Gamepad anschließen oder den Stadia-Controller über USB koppeln. (via 9To5Google)