Google Stadia Base: Kommt das kostenlose Abo am 3. Juni?

Kommt Anfang Juni endlich Stadia Base?

Bild: Google Aktuell lockt Google Video­spieler mit zwei gratis Monaten Stadia Pro, doch schon bald endet dieses Angebot. Im haus­ei­genen Forum infor­miert der Konzern, dass Neukunden nur noch bis zum 2. Juni 2020 von der Aktion profi­tieren. Anschlie­ßend ändert sich der Test­zeit­raum in einen Monat, was man bereits von anderen Offerten wie YouTube Music kennt.

Dass am 3. Juni nicht nur die verkürzte Probe-Phase, sondern auch die Android 11 The Beta Live Show startet, dürfte kein Zufall sein. Höchst­wahr­schein­lich stellt Google dann auch das kosten­lose Stadia Base vor.

Google halbiert den Test­zeit­raum für Stadia Pro

Kommt Anfang Juni endlich Stadia Base?

Bild: Google Strea­ming-Dienste für Video­spiele schießen wie Pilze aus dem Boden, ob Sony, Micro­soft, Amazon oder eben Google, sie alle wollen Gamern eine Platt­form-unab­hän­gige Basis bieten. So ist auch bei Stadia keine Konsole oder ein schneller Computer erfor­der­lich. Der Service lässt sich beispiels­weise auf dem Smart­phone oder Tablet nutzen. Bis zum 2. Juni geht das in der Pro-Fassung sogar zwei Monate kostenlos. In diesem Zeit­raum erhalten Sie eine Auflö­sung bis zu 4K, maximal 60 fps, Surround-Sound und diverse geschenkte Spiele (etwa Destiny 2: The Collec­tion). Regulär kostet Google Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat.

Auf die Gratis-Vari­ante Stadia Base warten Zocker derzeit noch. Bei dieser gibt es keine kosten­losen Spiele, außerdem wird die Qualität auf Full-HD-Auflö­sung und Stereo-Klang redu­ziert. Ansonsten lassen sich wie gewohnt Strea­ming-Titel erwerben und jeder­zeit (eine ausrei­chende Inter­net­ver­bin­dung voraus­ge­setzt) auf der favo­ri­sierten Platt­form, ob Mobil­gerät, Desktop-PC oder Note­book, spielen. Ob mit dem Pixel 4a (XL) am 3. Juni ein weiteres kompa­ti­bles Handy enthüllt wird, bleibt abzu­warten. Die Wahr­schein­lich­keit der Vorstel­lung von Stadia Base ist jedoch hoch.

Kultige Ballerei hält auf Stadia Einzug

Serious Sam legt sich auf Stadia mit Dämonen an

Bild: Devolver Digital Ein Video­spiel-Service ist selbst­re­dend nur so gut wie seine Inhalte. Hier ließ Stadia zunächst zu wünschen übrig, mausert sich aber durch Koope­ra­tionen immer mehr zu einem attrak­tiven Angebot. So wurde kürz­lich bekannt gegeben, dass der selbst­iro­ni­sche Ego-Shooter Serious Sam 4. im August abseits des PCs exklusiv auf Stadia veröf­fent­licht wird. Erst in 2021 sollen Fassungen für die Sony PlayStation 4 und die Micro­soft Xbox One folgen.

Wir haben Google Stadia auf einem Smart­phone, PC und Smart-TV getestet.