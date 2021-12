Design-Update: Bald Wear OS 3 für Google-Smartwatches?

Ein Reddit-Nutzer entdeckte es zuerst auf seiner Fossil-Gen-5-Smart­watch und leitete seinen Fund gleich an 9to5Mac weiter:

Ein Update, mit dem Google still, heim­lich und leise ein neues Design für die System­infor­mationen auf seine Smart­wat­ches gespielt hat.

Android-Version statt Häkchen

Gen-6-Smartwatch/Google Wear OS

Bild: Fossil / Google Die System­infos zeigen jetzt nicht mehr nur ein blaues Häkchen und einzelne Buch­staben als Beleg dafür an, dass der Nutzer die neueste Android-Version auf seiner Uhr hat, sondern endlich – so wie wir es von Smart­phones mit Googles Betriebs­system gewohnt sind – die aktu­elle Android-Versi­ons­nummer.

Darüber befindet sich ein winziges Uhren-Symbol, und unter der Versi­ons­nummer finden Sie künftig das Datum des letzten Sicher­heits­updates.

Zahlen­reihe ersetzt Versi­ons­nummer

Google beschloss 2018, die Sicher­heits­patch-Stufe ganz unten in der Liste „Versionen“ unter­zubringen. Die Version des Sicher­heits­updates wurde durch ein System­ver­sions­schema verschleiert, das einzelne Buch­staben statt Zahlen verwendet hat.

Der Versi­ons­buch­stabe wurde mit dem neuesten Update jedoch durch die bei Android-Phones übliche Versi­ons­nummer in Form einer Zahlen­reihe ausge­tauscht.

Zunächst nur auf Galaxy Watch 4

Google Wear OS Redesign der Systeminfo

Bild: 9to5Mac / Gaurav5GM / Reddit Den Start­schuss für das Watch-OS-3-Update gab es bereits mit dem Launch von Samsungs Galaxy Watch 4. Wie Andro­idcen­tral bereits im November berich­tete, sicherte sich der südko­rea­nische Hersteller nämlich zunächst einmal ein etwa halb­jäh­riges allei­niges Nutzungs­recht der neuen Watch-OS-Version für seine jüngste Galaxy Watch.

Nutzer von Smart­wat­ches anderer Hersteller schauen hier erst einmal in die Röhre und werden sich wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen, bis auch sie endlich das ersehnte Update für ihre Uhren bekommen.

Update als Vorbe­rei­tung auf Wear OS 3?

Die jüngsten Ände­rungen an der Firm­ware könnten bereits eine Vorbe­rei­tung auf die bevor­ste­hende Einfüh­rung von Wear OS 3 sein. Anfang des Jahres versprach Google auf seinem I/O-Event, das auf Android 11 basie­rende Firm­ware-Upgrade in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres auf die wich­tigsten schon bestehenden Smart­wat­ches zu bringen, auf denen bereits Wear OS läuft.

Unser Weih­nachts­gewinn­spiel ist in vollem Gange. In der zweiten Advents­woche verlosen wir unter anderem ein Google Pixel 6 Pro. Details zum Weih­nachts­gewinn­spiel von teltarif.de lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.