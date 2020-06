Google: Smart-Home-Event am 8. Juli & News zu Meet

Google hat Pläne hinsicht­lich Smart Home und seiner Video­kon­fe­renz-App Google Meet zu verkünden. Freunde der Heim­ver­net­zung sollen sich den 8. Juli in ihrem Kalender vermerken, denn an diesem Tag findet das Event „Works with ‚Hey Google‘ Smart Home Summit“ statt. Bei dieser Online-Veran­stal­tung wird der Such­ma­schi­nen­kon­zern seine neue Smart-Home-API samt Vorteilen für Konsu­menten und Entwickler präsen­tieren. Nutzer der Video­chat-Anwen­dung Google Meet können sich ihrer­seits über austausch­bare Hinter­gründe, einen Frage-und-Antwort-Kanal, ein virtu­elles Hand heben und mehr freuen.

Google hält Strea­ming-Event mit Smart-Home-Fokus ab

Google informiert bald ausführlich über Smart-Home-Neuigkeiten

Google Am Mitt­woch nächster Woche gibt es eine neue Entwick­ler­kon­fe­renz des Such­ma­schinen-Riesen, wenn­gleich diese kein voll­wer­tiger Ersatz für die entfal­lene Google I/O 2020 darstellt. Beim Gipfel­treffen „Works with ‚Hey Google‘ Smart Home Summit“ möchte der Konzern kommende Smart-Home-Features für User und Entwickler vorstellen. Die Live-Über­tra­gung wird eine 45-minü­tige Keynote, eine Reihe von Entwickler-Präsen­ta­tionen und ein Panel für Google und weitere Firmen der Smart-Home-Indus­trie beinhalten.

Michele Turner, Googles Produkt­ma­nage­ment-Direk­torin für das Smart-Home-Ökosystem, bringt den Zuschauern außerdem die Vorzüge der neuen Smart-Home-API näher. Des Weiteren stellte Google die Enthül­lung weiterer haus­ei­gener Produkte für die Heim­ver­net­zung in Aussicht.

Google Meet: Viele Neue­rungen geplant

Austauschbare Hintergründe gibt es bald in Google Meet

Google Der Video­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst Google Meet ist erst drei Jahre jung, kann aber allein schon auf der Android-Platt­form mehr als 50 Millionen Down­loads für sich verbu­chen. Mit den jüngst ange­kün­digten Plänen für die App könnte das Inter­esse weiter wachsen. Die Ände­rungen sind vornehm­lich für die Bereiche Bildung und Busi­ness ange­dacht, dürften zum Teil aber auch andere Anwender inter­es­sieren. Ähnlich dem Konkur­renten Zoom wird Google Meet eine Option zum Austau­schen oder Verwi­schen des Hinter­grunds offe­rieren. Laut Entwick­ler­studio soll das Feature nicht nur Spaß bringen, sondern auch das Ausblenden von privaten Umge­bungen ermög­li­chen.

Eine über­ar­bei­tete Benut­zer­ober­fläche, welche bis zu 49 Konfe­renz­teil­nehmer zugleich anzeigen kann, und ein virtu­elles Hand heben, um sich bei einem Meeting bemerkbar zu machen, sind eben­falls ange­dacht. Ferner sollen Brea­kout-Räume, welche Konfe­renzen in klei­nere Gruppen unter­teilen, ein Kanal für Fragen und Antworten und Echt­zeit-Abstim­mungen Google Meet aufwerten. Wann die Neue­rungen kommen, teilte das Entwick­ler­studio bislang nicht mit.