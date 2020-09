Google "Sabrina": Preis des TV-Dongles durchgesickert

Ein Dongle mit dem Code­namen "Sabrina" soll sich noch in diesem Jahr an die TV-Geräte stecken lassen. Es wird erwartet, dass der Hersteller Google das Strea­ming-Ei gemeinsam mit dem noch kommenden Pixel 5 und der 5G-Version des Pixel 4a vorstellt.

"Sabrina" soll mit Android TV laufen und statt Smart­phone-Bedie­nung eine eigene Fern­be­die­nung im Gepäck haben, die über ein Mikrofon und eine einge­baute Taste für den Google Assi­stant verfügt. Mögli­cher­weise werden auch eigene Tasten für die Strea­ming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video auf dem Remote-Geräte unter­stützt. So soll Googles neues Streaming-Ei aussehen

Bild: xdadevelopers, Screenshot: teltarif.de Als wir Anfang Juli über Googles TV-Dongle "Sabrina" berich­teten, gingen Bran­chen­kenner zu dem Zeit­punkt von einem Preis von rund 80 US-Dollar aus, was derzeit in etwa rund 67 Euro entspricht. Nun sind weitere Infor­ma­tionen zur Preis­ge­stal­tung aufge­taucht. Und diese sind äußerst inter­es­sant.

Google "Sabrina": Das soll das Strea­ming-Ei kosten

Wie das Online-Portal 9to5Google berichtet, könnte "Sabrina" zwischen 49 US-Dollar und 59 US-Dollar kosten - deut­lich weniger als ursprüng­lich ange­nommen. Nach aktu­ellem Wech­sel­kurs entspräche das einem Euro-Preis von rund 41 Euro bezie­hungs­weise rund 50 Euro, ein attrak­tiver Start­preis für eine Strea­ming-Lösung für das TV-Gerät mit poten­ziell eigener Fern­be­die­nung.

Die Preis­in­for­ma­tionen zu Google Sabrina gehen laut Bericht auf die US-ameri­ka­ni­sche Baumarkt­kette Home Depot zurück. Dort war die Rede von 49,99 US-Dollar für Sabrina in den Farben "Rock Candy", "Como Blue" und "Summer Melon". Darüber hinaus wurden weitere Ange­bote für Sabrina offenbar entdeckt. So soll das TV-Dongle bei Walmart für 59 US-Dollar entdeckt worden sein.

Wenn Sie sich für das Mittel­klasse-Smart­phone Google Pixel 4a inter­es­sieren, können Sie Details zu dem Gerät in einem ausführ­li­chen Test­be­richt nach­lesen.