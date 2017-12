Google will schnellere Updates

Nach wie vor ist die Update-Situation bei Android stark verbesserungswürdig und das in jeglicher Hinsicht. Dem will Google mit Project Treble einen Schub verpassen und mahnt nun erstmals Hersteller ganz konkret zu schnelleren Updates.

Google will die Update-Situation spürbar verbessern Die aktuelle Android-Version 8.0 Oreo ist bereits über drei Monate alt, hat schon ihr erstes größeres Update auf Android 8.1 Oreo erhalten und trotzdem ist die statistische Verbreitung extrem gering. Die wenigsten Hersteller haben bisher ein Update für ihre Geräte veröffentlicht. Stand 11. Dezember sind es gerade mal 0,5 Prozent all derjenigen Geräte, die auf den Google Play Store zugegriffen haben.

Genau dieser Punkt stört Google scheinbar selbst immer stärker, denn im Blogeintrag zu den Maßnahmen, um den Google Play Store sicherer zu machen, wird der Konzern ungewohnt deutlich im Bezug auf Android-Updates. Über die Neuerungen berichten wir in diesem Artikel.

Wurde bisher meist eine etwas neutrale Formulierung verwendet, spricht Google erstmals deutlich von schnelleren Updates. Zu einer Richtlinie ist die neue Funktion zwar auch geworden, jedoch gilt die explizite Unterstützung nur für Geräte, die mit Android 8.0 Oreo ab Werk ausgeliefert werden. Neue Android-Versionen sind allerdings nur freiwillig für Hersteller.

Einer muss den Anfang machen

Auch wenn es vielleicht wie der heilige Gral klingen mag, was mit Project Treble machbar ist, so inkonsequent versucht Google die Neuerung durchzusetzen. Zwar gibt es schon einige offiziell Treble-konforme Geräte auf dem Markt, diese können davon aber noch kein Gebrauch machen.

Zum Beispiel wären rein von der Software her gesehen die Modelle Google Pixel und Google Pixel XL bereit für Project Treble, da grundlegender Quellcode bereits in Android 7.1 Nougat implementiert wurde. Dass die Funktion gestrichen wurde, liegt an der Umsetzung: Erst durch eine Neupartitionierung des internen Speichers wäre Project Treble tatsächlich aktiv geschaltet. Nur erfordert das Neupartitionieren einen Werksreset mit Verlust aller gespeicherter Daten, einschließlich Medien und Apps - was Hersteller verständlicherweise den Nutzern nicht zumuten wollen.

Von daher wird es mindestens bis zur kommenden Modell-Generation dauern, bis Project Treble überhaupt nennenswert in Schwung kommt. Interessant wird nur zu sehen sein, inwiefern Billig-Hersteller und Einsteiger-Smartphones tatsächlich von Googles Bemühungen, die Update-Situation zu verbessern, reell profitieren können.

Es geht auch anders

Das eine Aktualisierung mittels Project Treble ungemein schnell geht, zeigten zuletzt die Experimente von Entwicklern des Enthusiasten-Forums XDA Developers. Sie konnten eine einfache Firmware-Datei auf Basis des Android Open Source Projektes ohne großartige Optimierungen und Anpassungen bauen, welche auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Prozessoren funktionierte. Zuletzt ist auch das neue Huawei Mate 10 und dessen Pro-Variante als unterstützte Geräte mit dem bereits vorhandenen Image hinzugekommen.

Vom Prinzip her zeigt das deutlich, dass es mit Project Treble möglich ist, eine Universal-Firmware für eine Vielzahl an Geräten zu bauen. Zwar muss dazu auf die Hersteller-spezifische Software für Oberfläche, Zusatz-Funktionen und Apps der Werbe-Partner verzichtet werden, aber es geht.

Jetzt sind nur noch die einzelnen Hersteller am Zug, ihre Anpassungen weitestgehend autark vom unterliegenden Betriebssystem umzubauen, sodass Project Treble seine speziellen Möglichkeiten auch ausspielen kann. Schließlich ist das Ziel mit Treble, bestimmte Android-Updates komplett unabhängig von den Herstellern zu machen, damit diese zeitnah verteilt werden können und nicht erst Monate später.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, wie Google mit Android Oreo (Go Edition) die Situation für besonders preiswerte Smartphones drastisch verbessern will.