App adieu: Google will Podcast-Plattform einstellen

Googles Podcast-App soll einge­stellt werden. Das teilte der Such­maschi­nen­kon­zern jetzt über den offi­ziellen YouTube-Blog mit. Die Lösung von der eigen­stän­digen Anwen­dung hat einen bestimmten Grund: Die Podcasts sollen nämlich in der Strea­ming-Platt­form YouTube Music inte­griert werden, sodass die eigen­stän­dige Appli­kation für Podcasts obsolet wird.

In den USA können Nutzer von YouTube Music bereits Podcasts hören. Bald sollen Podcasts auch hier­zulande in YouTube Music verfügbar sein.

Google stellt Podcast-App ein

YouTube Music soll die neue Podcast-Plattform werden

Logo: YouTube, Montage: teltarif.de Für US-ameri­kani­sche Nutzer von YouTube Music gibt es bereits seit Anfang des Jahres die Möglich­keit, Podcasts anzu­hören, ohne dass eine kosten­pflich­tige Mitglied­schaft für den Musik-Strea­ming-Dienst erfor­der­lich ist. Podcasts auf YouTube Music bieten laut Anbieter Zugriff auf Down­loads und die Möglich­keit der Hinter­grund­wie­der­gabe im Auto, über smarte Laut­spre­cher sowie das Wech­seln zwischen Audio- und Video-Podcasts.

Im Blog­ein­trag ist zu lesen, dass Google Podcasts auf YouTube Music noch vor Jahres­ende welt­weit einführen will. In diesem Zuge soll später im kommenden Jahr die Google-Podcast-App einge­stellt werden. Laut einer Studie (Edison) geben nämlich 23 Prozent der wöchent­lichen Podcast-Nutzer in den USA an, dass YouTube ihr am häufigsten genutzter Dienst ist. Google Podcasts dagegen sollen nur vier Prozent nutzen.

Google will Tools veröf­fent­lichen

Google will seine Nutzer beim Migra­tions­pro­zess von Google Podcasts zu YouTube Music unter­stützen und spricht von entspre­chenden Tools, die veröf­fent­licht werden sollen. Auf diese Weise sollen auch Podcast-RSS-Feeds zur YouTube-Music-Biblio­thek hinzu­gefügt werden können.

