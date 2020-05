Funktionalität: Google Play soll mehr Suchfilter bekommen

Google plant künftig die Such­funk­tionen in seinem App Store Google Play zu erwei­tern, wie das Online-Portal 9To5Google berichtet. Genau genommen geht es um neue Filter, um die Suche nach Apps zu verfei­nern. Auf diese Weise sollen sich beispiels­weise nur noch Top-Apps anzeigen lassen, die weitere bestimmte Krite­rien erfüllen müssen. Bislang sind die neuen Such­filter aber noch nicht flächen­de­ckend verfügbar.

Google Play Store: Neue Such­filter im Anmarsch

Sucht man jetzt im Google Play Store nach einer App einer bestimmten Kate­gorie, kann die Suche anschlie­ßend bereits verfei­nert werden. Am Beispiel der Such­ein­gabe "Wetter" werden zig Ergeb­nisse gelistet, die sich nach­träg­lich in ihrer Darstel­lung opti­mieren lassen. So stehen anhand dieses Beispiels unter anderem Optionen wie "tägliche", "agrar", "live" und "radar" zur Verfü­gung. Nun lässt sich einer dieser Vorschläge ankli­cken und die Darstel­lung der Such­ergeb­nisse wird entspre­chend ange­passt. So soll die neue Filter-Suche im Google Play Store aussehen

Bild: 9To5Google, Screenshot: teltarif.de Laut dem Bericht von 9To5Google sollen drei weitere Filter hinzu­kommen, die sowohl separat als auch mitein­ander kombi­niert auf die Such­ergeb­nisse ange­wendet werden können. Konkret handelt es sich dabei um Filter, die Apps nach Bewer­tung (zum Beispiel 4.0+ oder 4.5+) anzeigen sowie Apps, die das "Editor's Choice"-Abzei­chen tragen (also die Empfeh­lungen der Redak­tion) und um "Neue" Apps. Werden die drei neuen Such­filter mitein­ander kombi­niert, sollen so nur die Top-Apps in den jewei­ligen Ergeb­nissen ange­zeigt werden.

Die neuen Filter sind bis dato aber noch nicht weit verbreitet. Damit sie zur Verfü­gung gestellt werden können, sei ein server­sei­tiges Update nötig. Wir konnten die Filter bis jetzt noch nicht nutzen.

Das Huawei P30 Pro wurde in einer "New Edition" neu aufge­legt. Das Smart­phone mit Google-Diensten ist ab sofort verfügbar. Details zu dem Modell und was es kostet, lesen Sie in einer weiteren News.