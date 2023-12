Google Play Store: Apps aus der Ferne deinstallieren

In der neuesten Version des Google Play Store versteckt sich eine Option zur Deinstal­lation von Apps von anderen Android-Geräten per Fern­zugriff.

Die Option, Apps vom PC aus auf unseren mobilen Android-Geräten zu instal­lieren, dürfte jedem bekannt sein. Eine neue Funk­tion soll es Nutzern ermög­lichen, aus der Ferne Anwen­dungen von ihren anderen Android-Geräten zu löschen.

Remote-Deinstal­lati­ons­funk­tion kommt mit neuester Play-Store-Version

Melden wir uns über den Browser unseres Desktop-PCs oder Note­books mit unserem Google-Account im Play Store an, können wir von dort aus Apps auf all unseren kompa­tiblen Android-Handys oder -Tablets instal­lieren. Der Google Play Store bekommt ein neues Remote-Deinstallations-Feature

Bild: Vika_Glitter / Pixabay In der neuesten Play-Store-Version versteckt sich ein Feature, mit dem Sie über den Play Store Ihres Smart­phones nun auch Apps von Ihrem Fern­seher, einer Smart­watch oder einem Tablet deinstal­lieren können.

Google hat die Remote-Funk­tion, die Teil der Play-Store-Version 38.8 ist, im Ände­rungs­pro­tokoll für die neueste Ausgabe des Google-System-Updates im Dezember ange­kün­digt. Das Feature soll für den PC, Smart­phones, Weara­bles und Fern­seher verfügbar sein.

So akti­vieren Sie das neue Feature

TheSPAndroid ist es bereits gelungen, die Option zu akti­vieren und Bilder des Prozesses zu teilen. Die Remote-Deinstal­lati­ons­funk­tion versteckt sich unter der Ober­fläche der neuesten Play-Store-Version, die zum Arti­kel­zeit­punkt noch nicht weit verbreitet ist.

Der Veröf­fent­lichung zufolge gelangen Sie zu dem Feature, indem Sie den Play Store auf Ihrem Android-Gerät öffnen, dort auf Ihr Profil­bild und danach auf "Apps und Geräte verwalten" tippen. Unter dem Reiter "Verwalten" soll künftig der Menü­punkt "Dieses Gerät" (aus dem Engli­schen über­setzt) zu finden sein. Ein Klick darauf öffnet eine Liste aller Ihrer ange­schlos­senen Geräte. Apps per Fernzugriff von anderen Android-Geräten deinstallieren

Screenshots: TheSpAndroid Die Auflis­tung entspricht in etwa jener, die Sie im Instal­lati­ons­dialog sehen, wenn Sie eine App aus der Ferne instal­lieren. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, öffnet sich eine weitere Liste mit allen zur Verfü­gung stehenden Anwen­dungen und einigen System-Apps. Hier können Sie auf neben­ste­hende Kontroll­käst­chen tippen, um eine einzelne oder mehrere Apps auszu­wählen.

Über ein Lösch­symbol am oberen rechten Rand öffnet sich die Meldung "Eine App wird von Ihrem (*Gerä­tename) deinstal­liert". An dieser Stelle können Sie den Vorgang noch Abbre­chen oder die Anwen­dung vom Wunsch­gerät löschen.

Keine Sorge, falls Sie die Option bislang vergeb­lich suchen; Google rollt die neueste Play-Store-Version mit dem Deinstal­lations-Feature erst nach und nach auf Android-Geräte aus.

