Google Play Store: Neues „Deal"-Icon in Bedienleiste

Bindet Google ein weiteres Feature in seinen Play Store ein? Auf einigen Android-Phones ist ein neues „Deal"-Icon in der Bedien­leiste aufge­taucht.

Android-Nutzer kennen sie, die vier vertrauten Buttons in der Leiste am unteren Bild­schirm­rand des Google Play Store. Die Reiter führen entweder in die Kate­gorie „Spiele“ oder in das App-Verzeichnis mit seinen zahl­rei­chen Unter­kate­gorien. Spiel­film- und Serien-Junkies werden durch einen Klick auf das Icon „Filme/Serien“ fündig, Bücher­würmer finden die neuesten Best­seller oder kosten­loses Lese­mate­rial unter dem „Bücher“-Button.

Nur Abon­nenten des „Play Pass“ haben auch jetzt schon einen fünften Reiter, der zu einem Extra-Bereich mit Apps und Spielen führt, die frei von Werbe­anzeigen oder In-App-Käufen sind. Wie 9to5Google berichtet, könnten aber bald alle Android-User einen fünften Button in der Bedien­leiste entde­cken.

Icon für zeit­lich begrenzte Deals

Bedienleiste / Google Play Store

Bild: Claudia Krüger / teltarif.de Die Rede ist von einem Icon, unter dem sich perso­nali­sierte Ange­bote für Apps und Games verbergen, die dem jewei­ligen Nutzer gefallen könnten. Im Gegen­satz zum Reiter "Für mich" und der Spiele- oder App-Kate­gorie „Vorschläge für dich“, die vom Haupt­screen des Stores bekannt sind, soll es sich hierbei um zeit­lich begrenzte Ange­bote handeln.

Präsen­tiert wird das Ganze durch Karus­sells mit Titel­bil­dern, die größer als üblich sind, dazu gibt es weitere Infos über den jewei­ligen Deal und dessen Ablauf­datum. Unter den Bildern befinden sich Beschrei­bungen zur einzelnen Anwen­dung. Die neue Kate­gorie könnte beson­ders für Entwickler einen Mehr­wert haben, da die Ober­fläche deut­lich präsenter und ausführ­licher gestaltet ist, als die der herkömm­lichen Listen im App- oder Spiele-Genre.

Raus­wurf für den Play Pass-Button?

App-Empfehlungen / Google Play Store

Bild: Claudia Krüger / teltarif.de Im April dieses Jahres hatte Google seinem Play Store bereits ein Face­lift verpasst, das sich vom Hamburger-Menü mit seinen vielen Listen­ein­trägen verab­schie­dete und statt­dessen ein Benut­zer­menü mit sich brachte, das über das Profil­bild des Users neben der Such­leiste ange­steuert werden kann. Auch das Einstel­lungs­menü wurde über­holt und bietet nun anstelle einer einfa­chen Liste fünf ausklapp­bare Reiter.

Insge­samt ist der Play Store also deut­lich über­sicht­licher geworden. Da stellt sich die Frage, wie es optisch wirken mag, wenn sich zukünftig noch ein „Ange­bots“-Icon zwischen die Buttons für „Apps“ und „Filme“ drän­gelt, beson­ders für Play Pass-Nutzer, die ohnehin schon ein fünftes Icon in der Leiste vorfinden. Bleibt also abzu­warten, ob Google den neuen Button einfach dazwi­schen quetscht oder gege­benen­falls das „Play Pass“-Icon aus der Leiste entfernt.

Da das Ange­bots-Icon erst auf wenigen Geräten aufge­taucht ist, steht es laut 9to5Google sowieso noch nicht fest, ob es sich hierbei bereits um ein fest­ste­hendes neues Feature oder nur um einen Split-Test handelt, mit dem Google die Reak­tion der Nutzer auf die neue Play Store-Funk­tion testen will.

