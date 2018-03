Erste Apps für Google Play Instant sind verfügbar

Die neue Arcade-Sektion von Play Spiele beherbergt die Instant-Games Die neue Arcade-Sektion von Play Spiele beherbergt die Instant-Games

Google führt die ersten Instant-Apps ein

Google informiert in seinem Entwicklerblog darüber, dass erste Apps für den Service Google Play Instant zur Verfügung stehen. Dieses Feature erlaubt es, Anwendungen vor dem Herunterladen und Installieren auszuprobieren. Zunächst erprobt das Android-Entwicklerstudio den Dienst anhand von acht Mobile-Games . Play Instant soll es Softwareentwicklern ermöglichen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Der Anwender spart Zeit und Speicherplatz und findet mit der neuen Funktion eventuell Gefallen an Apps und Spielen, die ansonsten an ihm vorübergegangen wären.

Im Mai 2016 stellte der Suchmaschinen-Experte nicht nur diverse Möglichkeiten des damals noch unveröffentlichten Android 7.0 Nougat, sondern auch die Idee der Instant-Apps vor. Nun, fast zwei Jahre später, wurde aus besagter Idee Realität. Speicherplatz ist ein wohl gehütetes Gut von Smartphone-Nutzern, trotz microSD-Kartenschacht und Cloud-Anbindung herrscht häufig noch Platzmangel für die Daten. Deshalb überlegt sich so mancher Nutzer genau, welche Programme er auf dem Mobiltelefon installiert. Bei den Instant-Apps des Services Google Play Instant entfällt diese Hürde, da kein Installationsprozess einer APK-Datei stattfindet. Das Team weist Softwareentwickler darauf hin, dass sich der Dienst immer noch in einem Stadium eines geschossenen Betatests befindet. Man möchte Play Instant allerdings im Laufe des Jahres weiter öffnen.



Der Start einer Instant-App Der Start einer Instant-App

Wie kommt man zu den Instant-Apps?

Viele User werden vermutlich die Anwendung Google Play Spiele auf dem Smartphone installiert haben. Das Programm ist quasi eine Kommandozentrale und Schnittstelle diverser Gaming-Funktionen, ohne die manche Titel erst gar nicht funktionieren. In Play Spiele findet sich nun eine Arcade-Sektion wieder, in der es die Spiele Words With Friends 2, Mighty Battles, NYTimes Crossword und Paper Football als Instant-Games gibt. Ein Klick auf den Button „Spielen“ startet die jeweilige App umgehend. Im Bereich Instant Gameplay in Google Play kann man außerdem die Titel Clash Royale, Solitär, Final Fantasy XV: A New Empire und Bubble Witch 3 entdecken. Der Spielstart erfolgt über den Button „Jetzt testen“. Es sollte beachtet werden, dass die Instant-Apps nicht den vollen Umfang bieten, sondern eher als eine Art Demoversionen fungieren.