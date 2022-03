Google Play: Spotify demnächst mit eigenem Bezahlsystem

Google beginnt im Rahmen eines Pilot­pro­jekts damit, die Sperre für alter­native In-App-Bezahl­sys­teme im Play Store aufzu­heben. Als erster Partner für das „User Choice Billing“ getaufte Verfahren wurde der Musik-Strea­ming-Anbieter Spotify gewonnen. Inner­halb der kommenden Monate werden die beiden Firmen zusam­men­arbeiten, um die Nutzer­aus­wahl für die Abrech­nung in der Smart­phone-App zu inte­grieren.

Anwender haben dann die Möglich­keit, frei zu entscheiden, ob sie für die Zahlungen ihres Abon­nements das Spotify-System oder das Google-Play-System bevor­zugen. Weitere Entwick­ler­stu­dios sollen folgen.

Spotify demnächst mit eigenem Bezahl­system

Spotify hat bald einen eigenen Bezahldienst in seiner App

Bild: Spotify / Google / Montage: Andre Reinhardt Sowohl Apple als auch Google stehen hinsicht­lich der mangelnden Frei­heit bei In-App-Zahlungen seitens Verbrau­cher­schüt­zern und Regie­rungen global in der Kritik. Doch das Monopol auf diese Bezahl­methoden bröckelt. In Südkorea wurde im vergan­genen Jahr ein Gesetz erlassen, dass Apple und Google dazu zwingt, Abrech­nungen durch Dritt­her­steller in Smart­phone-Anwen­dungen zuzu­lassen. Ende 2021 öffnete der Such­maschi­nen­kon­zern schließ­lich seine Platt­form für alter­native In-App-Zahlungen in Südkorea. Nun möchte das Unter­nehmen bei anderen Schlüs­sel­märkten nach­ziehen.

Dies bestä­tigt Google in einem Blog­bei­trag. In diesem wurde auch Spotify als erster Partner genannt. Spotify selbst erklärte, dass es sich um eine mehr­jäh­rige Verein­barung handelt. „Android stand schon immer für Offen­heit und Nutzer­aus­wahl“, beteu­erte Sameer Samat, Vize­prä­sident des Produkt­manage­ments bei Google.

Außerdem weist er darauf hin, dass man basie­rend auf Feed­back von Part­nern im Herbst 2021 die Service­gebühren für Entwick­ler­stu­dios auf 15 Prozent oder weniger gesenkt habe. „Wir glauben, dass User die Wahl haben sollten, ob sie das Play-Zahlungs­system benutzen wollen“, so Samat.

Weitere Entwick­ler­stu­dios folgen bald

Das Pilot­pro­jekt von „User Choice Billing“ umfasst neben Spotify eine kleine Anzahl weiterer Anbieter. Um welche es sich handelt, verriet Google noch nicht. Man wolle mit dem Test heraus­finden, ob und wie die Abrech­nung nach Nutzer­wahl in verschie­denen Ländern und für verschie­dene Entwick­ler­stu­dios ange­nommen wird.

Die Sicher­heit alter­nativer Bezahl­methoden müsse sich auf demselben hohen Stan­dard wie beim Google-Play-System befinden. Der Schutz persön­licher Daten und sensi­bler finan­zieller Infor­mationen sei entschei­dend.

