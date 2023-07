Google: Play Store optimiert für große Displays

Bislang war der Play Store nicht gut für Geräte mit größeren Displays opti­miert, passend zur bevor­ste­henden Veröf­fent­lichung des Galaxy Z Fold 5 wird nach­gebes­sert. Google stellt in seinem Android-Entwick­ler­blog einen neuen Play Store für Foldables, Tablets und Chrome­books vor. Es wurden zahl­reiche Anpas­sungen vorge­nommen, damit Anwender von der großen Anzei­gefläche profi­tieren. Explizit hat das Team Hand an die App-Seiten, die App-Rang­liste, die Benut­zer­füh­rung, die Suche und Quali­täts­merk­male gelegt. Die neue Aufma­chung wirkt durch­dacht und intuitiv.

Google präsen­tiert Play Store für große Displays

Neue App-Seite auf einem Tablet

Google Foldables im Buch-Stil sind auf dem Vormarsch. Erst kürz­lich wurde das Galaxy Z Fold 5 enthüllt. Außerdem können sich User hier­zulande für ein Google Pixel Fold, ein Honor Magic Vs und ein Huawei Mate X3 entscheiden. Doch egal, ob Handy mit bieg­samer Anzeige, Tablet-Computer oder Chrome­book, sie alle hatten bislang das Nach­sehen beim Play Store. Googles Platt­form für Anwen­dungen und Spiele war in erster Linie für tradi­tio­nelle Smart­phones ange­passt. In seinem neuesten Blog­bei­trag verkündet der Such­maschi­nen­kon­zern, Geräten mit größeren Displays eine höhere Prio­rität einzu­räumen.

Der Google Play Store für diese Gerä­teklasse wurde vorge­stellt. So bietet die App-Seite jetzt eine immersive Ansicht. Ein Video-Hinter­grund und große Screen­shots füllen die großen Anzeigen aus. Des Weiteren werden in einer sepa­raten Spalte ähnliche Programme und Games aufge­listet. Die Rang­liste der empfoh­lenen Apps vari­iert auf Foldables, Tablets und Chrome­books. Soft­ware, welche den Richt­linien für große Bild­schirme entspre­chen, sind höher einsor­tiert. Jene Apps müssen über­dies sowohl vertikal als auch hori­zontal problemlos funk­tio­nieren. Mögliche Insta­bili­täten werden jetzt wie auf den Handys als Warnung auf der App-Seite ange­zeigt.

Weitere Neue­rungen des neuen Google Play

Neue App-Suche auf einem Foldable

Google Bei Geräten mit größeren Anzeigen ruhen die Daumen meist am Bild­schirm­rand und nicht unten wie bei einem Smart­phone. Entspre­chend hat das Entwick­lers­tudio Google Play für solche Produkte mit einer seit­lichen Navi­gati­ons­leiste versehen. Die Split­screen-Suche klingt eben­falls viel­ver­spre­chend. Sie sehen links die Such­ergeb­nisse und können rechts eine App-Seite geöffnet lassen. Somit entfällt der Wechsel zwischen diesen Berei­chen.

Das neue Google Play für Foldables, Tablets und Chrome­books ist noch nicht überall frei­geschaltet. Unser Vivo X Fold wird zwar als Tablet erkannt, doch trotz neuester Play-Store-Version erhalten wir nur die alte Ober­fläche.

