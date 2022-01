Lineage 2 Mobile: Erstes Google-Play-Game für Windows

Lineage 2, eine Art World of Warcraft, ist jetzt in der mobilen Version direkt aus Google Play auf Windows 10 und Windows 11 instal­lierbar. Sie benö­tigen aller­dings entspre­chend freien Daten­platz.

Ohne großen Trom­mel­wirbel seitens Google ist das erste für Windows herun­ter­lad­bare Android-Spiel im Play Store erschienen. Die mobile Fassung des Online-Rollen­spiels Lineage 2 lässt sich ab sofort auch auf Windows 10 und Windows 11 benutzen. Während des Down­loads wird ein Emulator namens Purple bezogen. Dieser ermög­licht die Ausfüh­rung von Lineage 2 und weiteren, kommenden Mobile-Games. Sie müssen kein Teil­nehmer eines Beta-Tests sein, um den Emulator respek­tive das Spiel auszu­pro­bieren. Aller­dings handelt es sich um einen ausla­denden Titel, insge­samt werden 12 GB Daten­platz benö­tigt.

Erstes Google-Play-Spiel für Windows ist da

Lineage 2 Mobile landet auf dem Computer

NCSoft Sowohl Micro­soft als auch Google selbst versu­chen sich an Lösungen, um Android-Mobile-Games auf Computer zu bringen. Während Micro­softs Ansatz mit Windows 11 verzahnt ist und den Amazon App Store verwendet, funk­tio­niert Googles Ansatz direkt über den Play Store bei Windows 10 und Windows 11. Vor wenigen Tagen star­tete Google Play Games für PC als Beta­ver­sion in drei Regionen. Abseits dieser Vorschau wagt das Team aber einen weiteren Versuchs­aufbau. Wir stießen durch GSMArena über eine zunächst kaum auffäl­lige, aber bedeu­tende Neue­rung der App-Seite des Android-Spiels Lineage 2 Mobile. Die neuen Download-Buttons in Google Play

Andre Reinhardt Ruft man diese in einem Inter­net­browser auf einem Rechner mit Windows 10 oder Windows 11 auf, finden sich jetzt zwei Buttons zum Instal­lieren wieder. Gab es bislang ledig­lich „Instal­lieren“, um den Titel auf das gewünschte Mobil­gerät zu bekommen, sind nun „Auf Windows herun­ter­laden“ und „Auf Android instal­lieren“ vorhanden. Für die Instal­lati­ons­datei von Lineage 2 Mobile samt dem Emulator Purple benö­tigen Sie rund 1,1 GB auf Fest­platte, Flash-Spei­cher oder SSD. Nach der Regis­trie­rung bei der Emulator-App, wofür beispiels­weise ein Google- oder Apple-Konto benutzt werden kann, kommt aber ein riesiges Update-Paket hinzu. Dieses wiegt knapp 11 GB.

Erfah­rungen mit der Prozedur

Einrichtung von Purple

Andre Reinhardt Auch hier in Deutsch­land konnten wir problemlos das Tool samt Spiel herun­ter­laden. Gege­benen­falls werden Sie gebeten, für die Emula­tion benö­tigte Kompo­nenten von Micro­soft Visual C+ + und Direct X per Down­load zu beziehen. Diese Biblio­theken und Schnitt­stellen benö­tigen aller­dings nicht viel Spei­cher­platz. Via Desktop-Icon lässt sich Lineage 2 Mobile nach der Instal­lation über Purple starten. Alter­nativ können Sie auch den Emulator an sich aufrufen, was aller­dings bei einem einzigen verfüg­baren Spiel wenig sinn­voll ist. Das Spiel lässt sich im Fenster- oder Voll­bild­modus betreiben. Das Menü ist links einge­blendet. Start von Lineage 2 Mobile auf PC

