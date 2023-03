Google Play Games auf PC kommt bald nach Europa

Vor mehr als einem halben Jahr star­tete Google Play Games auf dem PC und in den kommenden Monaten sollen auch wir in Europa diese Platt­form nutzen können. Dies teilte das Entwick­ler­studio in einem neuen Blog­bei­trag mit. Zwar werden keine expli­ziten Länder genannt, wir gehen aber davon aus, dass Deutsch­land für Google ein wich­tiger Markt ist.

Unter­bre­chungs­frei fort­setz­bare Mobile-Games sind das High­light dieser Lösung. Beginnt man einen Titel am Smart­phone, lässt er sich nahtlos am Computer fort­setzen und umge­kehrt.

Google Play Games auf PC für Europa naht

Bild: Google Zwar gibt es unter Windows 11 bereits eine inte­grierte Android-Schnitt­stelle, diese wird aller­dings in Koope­ration mit Amazon und dessen App Store reali­siert. Google selbst kocht sein eigenes Emulator-Süpp­chen und tüftelt an Play Games auf PC. So nennt sich der Service, welcher mit einer ersten Beta­ver­sion Anfang 2022 an den Start ging. Damals wurden nur Korea, Taiwan und Hong­kong bedacht. Vergan­genen November folgte schließ­lich eine Beta­ver­sion für ein Dutzend weiterer Regionen, darunter USA, Mexiko und Brasi­lien. Uns Euro­päer hat Google aber nicht vergessen, wie der neueste Blog­bei­trag zeigt.

In den nächsten Monaten will Google sein Play Games auf PC diversen Ländern Europas zur Verfü­gung stellen. Aktu­elle Handy­spiele sind mitnichten mit den Titeln vor zehn oder 20 Jahren zu verglei­chen. Teil­weise errei­chen sie eine Qualität ähnlich der von Video­spiel­kon­solen, es gibt sogar direkte Portie­rungen mancher PC- und Konsolen-Spiele. Ein Spiel auf dem Handy oder Tablet zu beginnen und dieses auf dem Computer oder Note­book fort­zusetzen, klingt durchaus verlo­ckend. Google kündigte an, die platt­form­über­grei­fende Spiel­ent­wick­lung für Entwick­ler­stu­dios zu verein­fachen.

Google Play Games für PC: Koope­ration mit Intel

Mit dem Prozessor-Spezia­listen Intel hat Google einen wich­tigen Partner für seinen platt­form­über­grei­fenden Service an der Seite. Dank der Koope­ration soll es einfa­cher sein, Google Play Games mit einem exis­tie­renden Mobile-Game beizu­treten.

Des Weiteren verweist der Such­maschi­nen­kon­zern auf seinen neuen Play-Games-PC-Emulator für Entwickler. Durch diesen soll man Fehler ausmerzen und den Entwick­lungs­fort­schritt voran­treiben können. Zusammen mit dem kommenden Release der Beta­ver­sion in Europa werden über­dies neue Android-Spiele wie Garana Free Fire, Ludo King und MapleStory M. auf dem PC Einzug halten.

