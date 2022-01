Google Play Games für PC: Beta startet in drei Regionen

Google will mit Android-Spielen auch den Markt der Desktop-PCs und Note­books erobern, das Beta-Programm von Google Play Games für Windows wurde jetzt gestartet. Es handelt sich dabei um eine dedi­zierte Anwen­dung für Micro­softs Betriebs­sys­teme Windows 10 und Windows 11. Unter­bre­chungs­freies, platt­form­über­grei­fendes Spielen ist eines der High­lights. So lässt sich ein Mobile-Game am Handy beginnen und nahtlos am Computer fort­setzen. Cloud-Siche­rung von Spei­cher­ständen und eine Steue­rung via Tastatur und Maus werden eben­falls geboten. Außerdem ist das Beloh­nungs­system Play Points enthalten.

Google Play Games: PC-Beta­phase beginnt

Google Play Games für PC startet

Google Ende des Jahres verkün­dete Google über­raschen­der­weise, seine eigene Lösung zum Ausführen von Android-Spielen auf Compu­tern, Note­books und Tablets auf Windows-Basis einführen zu wollen. Jetzt macht der Such­maschi­nen­riese über seinen YouTube-Kanal (via TheVerge) auf die Verfüg­bar­keit der Vorab­ver­sion seiner Umset­zung aufmerksam. In einem einmi­nütigen Clip veran­schau­licht der Konzern die Vorzüge von Google Play Games für PC. Regis­trie­rungen für die Beta-App sind ab sofort möglich, die Sache hat aber einen Haken. Momentan können nur Nutzer aus Korea, Taiwan und Hong­kong an der Test­phase teil­nehmen.

Google Play Games für PC: Anfor­derungen

Google möchte in Bälde Infor­mationen zur Verfüg­bar­keit in weiteren Regionen teilen. Bei Google Play Games für PC handelt es sich um keinen Strea­ming-Service. Die Titel lädt man voll­ständig auf die Windows-Computer herunter. Inner­halb des Computer-Programms lässt sich hierfür das viel­schich­tige Port­folio der Android-Spiele durch­stö­bern. High­lights wie League of Legends, Marvel Future Revo­lution und Pokémon Unite werden auf diese Weise platt­form­über­grei­fend spielbar. Spiel­fort­schritte werden in Echt­zeit synchro­nisiert. Fort­schritte und Erfolge bleiben beim Wechsel der Geräte dank des Play-Games-Profils erhalten.

Um möglichst schnell über die Verfüg­bar­keit von Play Games auf Windows-Rech­nern in Deutsch­land zu erfahren, können Sie auf dieser Webseite eine Benach­rich­tigung einrichten. Google gab über­dies die System­vor­aus­set­zungen bekannt. Sie benö­tigen folgende Hard- und Soft­ware:

Windows 10 (v2004) oder Windows 11

Solid State Drive (SSD)

GPU für Gaming

8 logi­sche CPU-Kerne

8 GB RAM

20 GB verfüg­barer Daten­platz

Windows-Admi­nis­tra­tor­konto

Akti­vierte Hard­ware-Virtua­lisie­rung

Kompa­tibler Computer mit kompa­tibler Konfi­gura­tion

Micro­soft hat in Windows 11 ein Subsystem für Android inte­griert. Seit drei Monaten ist der dazu­gehö­rige Test in den USA verfügbar. Auch in diesem Fall müssen wir uns in Europa also noch gedulden.

