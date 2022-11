Google Play Games (PC): Neue Beta-Version erschienen

In 13 Ländern dürfen sich Mobile-Game-Fans jetzt über Google Play Games auf Windows freuen. Es stehen über 80 Spiele zur Auswahl. Deut­sche Anwender bittet Google um Geduld.

Wer gerne Android-Mobile-Games aus Google Play auf dem PC spielen möchte, dürfte sich über die Fort­schritte dieser Erwei­terung freuen. Google infor­mierte kürz­lich über die Auswei­tung des Beta­pro­gramms. In insge­samt über einem Dutzend Regionen lässt sich die Vorab­ver­sion auspro­bieren, darunter die USA, Mexiko und Brasi­lien.

Leider wurde Europa nicht berück­sich­tigt. Aller­dings beteu­erte Google, dass man sich einer finalen Veröf­fent­lichung nähere. Eine deutsch­spra­chige Infor­mati­ons­seite gibt es bereits. Mit der neuen Beta­ver­sion können 85 Android-Games unter Windows gespielt werden.

Google Play Games (PC): Beta startet groß­flä­chiger

Neue Beta von Google Play Games für Windows

Bild: Google Die Möglich­keiten, für Android-Mobil­geräte entwi­ckelte Anwen­dungen und Spiele auf dem Computer zu nutzen, sind viel­fältig. Sie erstre­cken sich über Emula­toren bis hin zu Strea­ming via Android 13 sowie seit September den Amazon App Store und demnächst Google Play selbst. Um die Verwir­rung perfekt zu machen, stammt die offi­zielle Methode für Windows 10 und Windows 11 nicht von Google. Micro­soft koope­riert nämlich mit Amazon. Der Such­maschi­nen­kon­zern will dennoch Spiele mit seiner eigenen Platt­form auf den Rech­nern offe­rieren.

Die erste Beta­ver­sion von Google Play Games für Windows star­tete Anfang 2022 in Korea, Taiwan und Hong­kong. Während besagte Anwen­dung nicht in Deutsch­land ange­boten wurde, folgte wenig später das welt­weit auf Micro­soft-Compu­tern nutz­bare Lineage 2 Mobile . Jetzt geht es mit einer neuen Beta von Play Games (PC) weiter. Dies berichtet The Verge und verweist auf ein Ankün­digungs­video.

Zwar nehmen an der Vorschau nun 13 Länder teil, aber Europa bleibt wieder außen vor. User aus den USA, Kanada, Mexiko, Brasi­lien, Indo­nesien, den Phil­ippinen, Malaysia, Singapur, Korea, Taiwan, Hong­kong, Thai­land und Austra­lien profi­tieren.

Was bietet Google Play Games (PC)?

Auf dieser Webseite können Sie eine Benach­rich­tigung einrichten, die über den Start des Dienstes in Deutsch­land infor­miert. Wie Google noch­mals erklärt, ist Play Games für Windows noch nicht in unseren Gefilden erhält­lich. Sämt­liche Titel des Port­folios werden allem Anschein nach, zumin­dest anfangs, nicht zur Verfü­gung stehen.

Das Entwick­ler­studio erwähnt explizit „ausge­wählte Spiele für Mobil­geräte“. Derzeit sind es 85 Games. Mit Maus und Tastatur sollen sich diverse Games noch besser steuern lassen. Eine aufge­bohrte Grafik würde es eben­falls geben. Zudem behalten Spiele platt­form­über­grei­fend ihren Fort­schritt.

Ein anderer Gaming-Service von Google, nämlich Stadia, wird einge­stellt.