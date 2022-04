Google Play: Neuer Abschnitt zeigt Datensicherheit von Apps

Ab heute bekommen Android-Nutzer in Google Play umfang­reiche Details zur Daten­erhe­bung von Apps ange­zeigt. Ein dedi­zierter Abschnitt zur Daten­sicher­heit wurde in der App-Beschrei­bung ergänzt. Entwick­ler­stu­dios geben in dieser Sektion unter anderem an, welche Infor­mationen zu welchem Zweck erhoben werden.

Somit geht Google auf den Wunsch der Anwender nach mehr Trans­parenz zum Umgang mit den sensi­blen Daten ein. Derzeit sind diese Angaben noch nicht verpflich­tend, bis zum 20. Juli müssen die Soft­ware­schmieden ihre App-Beschrei­bung aller­dings entspre­chend über­arbeiten.

Google Play: Besser infor­miert vor dem Down­load

Der neue App-Abschnitt Datensicherheit

Bild: Google Im Laufe der Zeit wurde Android um zahl­reiche Einstel­lungen für die Privat­sphäre erwei­tert. Mit den neueren Versionen kann der Nutzer selbst fest­legen, welche Anwen­dung Zugriff auf welche System­bereiche haben darf. Außerdem lässt sich nach­voll­ziehen, wann eine bestimmte App von GPS, Kamera und Mikrofon Gebrauch gemacht hat. Indi­katoren in der Benach­rich­tigungs­leiste weisen über­dies darauf hin, dass ein Programm aktuell Bild und/oder Ton aufzeichnet oder den Standort ermit­telt. Ab heute können Android-User aber schon vor dem Down­load einer App aus Google Play nach­voll­ziehen, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

In einer Pres­semit­tei­lung infor­miert Google über diese Neue­rung. Mit dem neuen Abschnitt "Daten­sicher­heit" müssen Entwick­ler­stu­dios die Verar­bei­tung der persön­lichen Daten des Nutzers offen­legen. Etwa, dass die E-Mail-Adresse des Anwen­ders zu Werbe- und Analy­sezwe­cken, die Post­anschrift zur Kommu­nika­tion mit den Entwick­lern und die Tele­fon­nummer als Sicher­heits­maß­nahme gegen Betrugs­ver­suche nötig ist.

Weiter­füh­rende Infor­mationen

App-Abschnitt Datensicherheit ausgeklappt

Bild: Google Folgende Details sind von den Soft­ware­firmen zu erwähnen:

Werden Daten erhoben und wenn ja, zu welchem Zweck?

Werden die erho­benen Daten an Dritte weiter­gegeben?

Welche Sicher­heits­maß­nahmen (beispiels­weise Daten­ver­schlüs­selung) kommen zum Einsatz?

Können Anwender die Löschung der Daten bean­tragen?

Verpflichtet sich die App dazu, die Richt­linie für fami­lien­freund­liche Inhalte zum Schutz von Kindern einzu­halten?

Entspre­chen die Sicher­heits­maß­nahmen einem welt­weiten Stan­dard (insbe­son­dere MASVS)?

Um zu verhin­dern, dass ihre Apps aus Google Play entfernt werden, müssen Entwick­ler­stu­dios bis zum 20. Juli den neuen Abschnitt ausge­füllt haben. Des Weiteren sind sie dazu verpflichtet, jedwede Ände­rung im Umgang mit den persön­lichen Daten in der App-Beschrei­bung zu aktua­lisieren.

Wir konnten bislang keine App mit der neuen Sektion Daten­sicher­heit vorfinden. Auch nicht, welche von Google selbst. Even­tuell müssen wir uns hier­zulande noch etwas gedulden. Spätes­tens zum Stichtag der verpflich­tenden Ände­rung sollten aber auch deut­sche Anwender die Zusatz­infor­mationen erhalten.

In einer weiteren News geht es um das Thema Android 13: Erste offi­zielle Beta-Version jetzt verfügbar.