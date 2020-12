Google Play Awards 2020: Die beliebtesten Apps und Spiele

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Google ließ es sich auch 2020 nicht nehmen, die Anwender nach den belieb­testen Apps, Spielen, Filmen und Büchern für das Android-Betriebs­system zu fragen. Als popu­lärste Anwen­dung entpuppte sich die noch recht junge Video-Strea­ming-Platt­form Disney+. Mobile-Gamer waren hingegen vom Fantasy-Action-Rollen­spiel Genshin Impact am meisten angetan. Für die Abstim­menden des Film-Awards stand Fami­lien­unter­hal­tung an erster Stelle, weshalb sich Jumanji: The Next Level den ersten Platz sichern konnte. Das neueste Werk der „Tribute von Panem“-Saga thront seiner­seits in der eBook-Sektion.

Google Play-Awards 2020: Die Gewinner im Detail

Google Play Awards 2020

Google Bis zum 1. Dezember konnten Android-Anwender an einer Umfrage teil­nehmen, in der sie die besten Apps, Spiele, Filme und Bücher des Jahres küren sollten. Die Ergeb­nisse stehen fest und lassen einen gemein­samen Nenner erkennen: Unbe­schwerte Unter­hal­tung stand beim Publikum in den vergan­genen Monaten im Vorder­grund. Mit Disney+ drang im März ein weiterer großer Strea­ming-Player auf den hiesigen Markt. Ob Zeichen­trick­klas­siker, Marvel-Block­buster oder neue Produk­tionen, hier dürfte für fast jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Abon­nenten hono­rieren die Auswahl mit dem App-Award 2020. Die Gewinner des Google Play Award 2020

Google / Montage Andre Reinhardt In der Mobile-Gaming-Sparte des Android-Betriebs­sys­tems konnte der vom Entwick­ler­studio miHoYo entwi­ckelte Rollen­spiel-Titel Genshin Impact die meisten Fans mobi­lisieren. Auf mobilen Endge­räten konnte das Free-to-play-Spiel bereits mehr als 250 Millionen US-Dollar gene­rieren. Fort­set­zungen von Kino­hits haben es oftmals schwer, sowohl quali­tativ zu über­zeugen als auch finan­ziell erfolg­reich zu sein. Jumanji: The Next Level aus dem Dezember 2019 konnte aber Kino­gänger und Kritiker glei­cher­maßen über­zeugen. Android-User wählten das Aben­teuer auf den ersten Platz der Film-Charts.

Die Werke der Roman­reihe „Die Tribute von Panem“ bekamen durch die Filme mit Jennifer Lawrence Aufwind, mit „Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange“ lieferte Autorin Suzanne Collins im Mai 2020 einen Ableger. Es handelt sich um ein Prequel, das bei den Fans viel Anklang findet und im Google Play Buch-Award mündet.

Google Play-Awards 2020: Die Nomi­nierten

Abseits der Gewinner listet der Such­maschi­nen­kon­zern noch die neun nomi­nierten Einträge. Die Creme-App SQIN, Micro­soft Office, das Aufnah­mepro­gramm Dolby On, das Video-Tool CapOut, die Entspan­nungs-App Calmaria, die Video­bear­bei­tung Vimeo Create, das Gesund­heits-Tage­buch Grid Diary und die Tier-Vermitt­lungs­platt­form DeineTierwelt zählen zu den rest­lichen App-Favo­riten. An Spielen fanden sich The Seven, Unend­liche Evolu­tion, Scrabble Go, Grand Hotel, Legends of Rune­terra, Dream League Soccer 2021, Harry Potter: Rätsel und Zauberer sowie Team­fight Tactics unter den Nomi­nierten. Google Play Awards Kategorien

Google Film-Fans zele­brierten hingegen neben der The-Rock-Gaudi JoJo Rabbit, The Gentleman, Knives Out, 1917, Birds of Prey, 21 Bridges, Der Unsicht­bare, Bad Boys for Life und Das perfekte Geheimnis. Knapp am Buch-Award vorbei schlit­terten schließ­lich Das Haus der Frauen, Corn­wall für Anfänger, Hex Files – Wilde Hexen, Das Lied des Wolfes, Die Sonnen­schwester, Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, Biss zur Mitter­nachts­sonne, The Brigh­test Stars – connected und Dann bleiben wir eben zu Hause.