Gerücht: Google Pixel 9 hat exklusive KI Pixie an Bord

Samsung, Apple und andere Hersteller verspre­chen sich viel von ihren neuen KIs, Google will wohl mit dem komplexen Assis­tenten Pixie nach­ziehen.

Angeb­lich arbeitet Google an einem für das Pixel 9 exklu­siven KI-Assis­tenten namens Pixie. Der digi­tale Helfer soll kontex­tuale Features offe­rieren, die auf Daten zurück­greifen, welche der Anwender mit diversen Google-Services gene­riert hat. Entspre­chend lassen sich Akti­vitäten rund um Gmail, Maps, YouTube, die Suche und andere Soft­ware des Entwick­lers­tudios voll­ziehen. Google scheint also eine verbes­serte Version des Assistant zu kreieren, ähnlich wie es Samsung mit Galaxy AI als Bixby-Upgrade macht. Es könnte sich um eine modi­fizierte Fassung von Googles KI-Modell Gemini Nano handeln.

Pixel 9 womög­lich mit KI-Assis­tent Pixie

Vielleicht hat das Pixel 9 die KI Pixie

Google / Pocket-Lint Smart­phone-Trends veran­lassen Hersteller zum Wett­rüsten. Doch aktuell steht weniger die Hard­ware als die Soft­ware im Vorder­grund. Apple will sein Siri schlauer machen, Samsung und Google tüfteln eben­falls an besserer Künst­licher Intel­ligenz. Durch Pocket-Lint wurden wir auf einen Bericht von The Infor­mation aufmerksam. Die US-ameri­kani­sche Wirt­schafts-Publi­kation mit Fokus auf Tech­nologie bekam von gleich zwei Quellen Details zu Google Pixie. Dieser digi­tale Assis­tent soll exklusiv auf dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro vorzu­finden sein.

Dank gene­rativer KI ähnlich ChatGPT wäre das Produkt deut­lich leis­tungs­fähiger und flexi­bler als der Google Assistant. Pixie sei mit allen Google-Diensten verbunden und hätte somit Zugriff auf alle darin befind­lichen Daten des Nutzers. Die exakten Features sind noch nicht bekannt. Google plane aber ähnlich wie Samsung die Künst­liche Intel­ligenz als großes Kauf­argu­ment zu plat­zieren. Deshalb soll die KI möglichst schnell fertig werden. Der Such­maschi­nen­kon­zern will Pixie nämlich auch auf dem nächsten Pixel A und der Pixel Watch verwenden. Es ist möglich, dass der neue Assis­tent auf Gemini Nano basiert.

Kommt eine neue Google Glass mit KI?

Eine der Quellen des Berichts gibt an, dass Google eine weitere Itera­tion seiner cleveren Brille Glass in Betracht zieht. Details zu den Spezi­fika­tionen sind noch nicht vorhanden. Aller­dings soll auch bei diesem Produkt der Fokus auf Künst­liche Intel­ligenz liegen. Die Brille soll Objekte und Umge­bungen erkennen können. Sie soll sich wie ein Werk­zeug verwenden lassen, um beispiels­weise Mathe­matik­auf­gaben zu lösen oder ein Musik­instru­ment zu spielen. Google Glass schei­terte einst, unter anderem aufgrund von Daten­schutz­bedenken.

