Pixelbook Go: Laptop von Google aufgetaucht

Google wird am 15. Oktober die neuen Pixel-4-Modelle vorstellen. Mögli­cher­weise hat der Konzern auch noch mehr zu bieten - wie ein Pixel­book Go.

Am 15. Oktober wird Google mit ziem­licher Sicher­heit seine neuste Pixel-4-Serie vorstellen. Es ist nicht unwahr­schein­lich, dass der Such­maschinen-Konzern weitere Hard­ware im Gepäck haben wird. Dabei könnte es sich beispiels­weise um einen Laptop handeln. Das Online-Magazin 9To5Google berichtet aktuell über ein Google Pixel­book Go, das irgendwo aufge­taucht ist. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im nach­folgenden Bericht.

Über die Echt­heit der Bilder und Daten lässt sich wie immer streiten, solange es sich um nicht bestä­tigte Infos handelt. Die Bilder, die 9To5Google auf seiner Webseite zeigt, lassen aber einen unver­schlei­erten Blick auf das angeb­liche Google-Produkt zu. Das Pixel­book Go soll mit einem 13,3-Zoll-Touch­screen im 16:9-Format entweder mit einer Auflö­sung von 1080p oder 4k bedienbar sein.Je nach Ausfüh­rung stehen Intel Core m3, i5, i7, 8 GB oder 16 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB, 128 GB oder 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität zur Verfü­gung. Außerdem soll es ein Dual-Front-Laut­spre­cher­system geben sowie eine 2 Mega­pixel-Kamera auf der Screen-Vorder­seite, die in der Lage ist, Aufnahmen mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde zu produ­zieren.Als Anschluss­möglich­keiten fungieren neben der unsicht­baren Konnek­tivität Wifi und Blue­tooth auch zwei opti­sche USB-Typ-C-Anschlüsse sowie ein klas­sischer 3,5-mm-Klin­kenan­schluss.

Verfüg­bare Farben könnten "Just Black" und "Not Pink" sein. Laut Bericht soll es keinen Finger­abdruck­sensor und keinen S Pen-Support geben.

Nach­folgend können Sie sich das Google Pixel­book Go im Video ansehen

Was die Pixel-4-Modelle auf dem Gehäuse haben sollen, ist schon ziem­lich bekannt. Mitt­lerweile sollen sogar die letzten Geheim­nisse zu Googles neuer Ober­klasse gelüftet worden sein. Details lesen Sie in einer weiteren News.

