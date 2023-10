Pixel 8 Pro im Test: Alle Details zum Google-Flaggschiff

Ein neues Smart­phone-Flagg­schiff ist in der Stadt. Und das will es mit der uner­bitt­lichen Konkur­renz von Samsung, Apple und Co. aufnehmen. Google will sich mit dem Pixel 8 Pro an die Spitze setzen: Verbes­serte Kamera, eigene CPU der neuesten Gene­ration, dicker Akku und ein Tempe­ratur-Sensor lassen hoffen, dass das Pixel 8 Pro halten kann, was es verspricht. Ein Top-Feature ist zudem die neue Soft­ware-Richt­linie: Google will das Pixel 8 Pro sieben Jahre lang mit Updates versorgen.

Im Test­labor von teltarif.de musste sich das Pixel 8 Pro in verschie­denen Diszi­plinen behaupten. Im nach­fol­genden Test­bericht lesen Sie, was dabei herauskam. Alle Daten zum Google Pixel 8 Pro lesen Sie im passenden Daten­blatt.

Der erste Eindruck

Das Display ist 6,7 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Google Pixel 8 Pro Datenblatt

[ Test ]

] Unboxing

eSIM-Transfer

Neuvorstellung

Was ist das Google Pixel 8 Pro für ein Smart­phone? Was will es besser machen als die Gerät­schaften anderer Hersteller? Ein Smart­phone muss als Gesamt­paket über­zeugen, nur eine gute Kamera oder ein gutes Display nützen nichts, wenn es an anderen wich­tigen Stellen hakt. Zunächst einmal zur Optik: Damit kann das Google Pixel 8 Pro niemanden hinterm Ofen hervor­locken - aber das können viele andere Modelle auch nicht, weil sie sich schlicht wie ein Ei dem anderen ähneln. Bewährtes zu ändern ist nicht einfach, also lässt man es am besten so, wie es sich eben bewährt hat.

Beim Design gibt es also nichts, was über­rascht, mal abge­sehen davon, dass sich Google beim Pixel 8 Pro im Vergleich zum Pixel 7 Pro von den abge­run­deten Display­seiten verab­schiedet hat. Das 2022er-Flagg­schiff ist mit den leicht zu den Seiten hin verschwin­denden Display­kanten schi­cker. Es ist Geschmack­sache, keine Frage, aber die abge­flachten Display­seiten waren lange ein Merkmal von Premium-Smart­phones, lassen sie doch den Eindruck entstehen, die Ränder seien schmaler, was moderner erscheint. Nun gut, dick und unmo­dern sind die Display­ränder beim Pixel 8 Pro nicht. Es gibt viel Display für die Darstel­lung von viel Inhalt.

Verar­bei­tung

Breiter Kamerastreifen

Bild: teltarif.de Mit der neuen matten Gehäu­serück­seite liegt das Google Pixel 8 Pro gut in der Hand, wenn­gleich auch nicht so gut wie im Vergleich zur glatten Rück­seite des Pixel 7 Pro erhofft. Ein wenig rutschig ist das Pixel 8 Pro in der Hand dann doch noch. Das dürfte aber jeder Nutzer etwas anders einschätzen. Unser Tipp: Nehmen Sie es in die Hand, spielen Sie damit rum und entscheiden dann, ob ein Schutz­case doch eine gute Idee ist.

Die Maße des Pixel 8 Pro betragen 162,6 mal 76,5 mm mal 8,8 mm. Das Gewicht von 213 Gramm geht für ein Phablet dieser Größe in Ordnung.

Display

Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Beim Display des Google Pixel 8 Pro handelt es sich um ein 6,7 Zoll großes Panel mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 1 Hz bis 120 Hz. Die dahin­ter­ste­ckende Tech­nologie ist adaptiv. Das Display regu­liert je nach Anwen­dung die Bild­wie­der­hol­fre­quenz nach unten oder nach oben. Damit wird Energie gespart, bis zu 1 Hz sind sinn­voll, wenn dauer­hafte Anzeigen wie das Always-on-Display verwendet werden. Die LTPO-Tech­nologie bis 1 Hz gibt es beim Pixel 7 Pro nicht.

Das Display des Google Pixel 8 Pro ist sehr hell, was der besseren Ables­bar­keit bei stär­kerer Belich­tung wie Sonnen­licht zugute kommt, es ist kontrast­reich und stellt Farben natür­lich dar. Für eine "Unter­bre­chung" im Display sorgt die altbe­kannte Einker­bung in Form eines Punch Holes für die Selfie­kamera. Im Gegen­satz zur Dynamic Island beim iPhone 15 Pro ist das die elegan­tere Lösung, wenn auf dem Smart­phone beispiels­weise Voll­bild-Inhalte wie Video­streams darge­stellt werden.

Perfor­mance und Akku

Lautstärketaste (l.) und Powerbutton (r.)

Bild: teltarif.de Google verbaut seit dem Pixel 6 Smart­phone-Chips aus eigener Entwick­lung. Im Pixel 8 Pro ist in Form des Tensor-G3-Chips die dritte Gene­ration ange­kommen. Dieser soll mehr Leis­tung bringen als der Vorgänger. In von uns durch­geführten Tests zeigt sich, dass der Tensor-G3-Chip im Vergleich mit dem G2-Chip im Pixel 7 Pro deut­lich bessere Ergeb­nisse liefert, wie im Geek­bench (Single: 1747 Punkte, Multi: 3762 Punkte) und im AnTuTu-Bench­mark (Gesamt: 1.036.568 Punkte). An die von uns ermit­telten Werte beim iPhone 15 Pro Max mit dem A17-Pro-Chip schafft es das Pixel 8 Pro aber bei Weitem nicht heran.

Das sind natür­lich nur die direkten Vergleiche von Bench­marks auf dem Papier. Bei dem Google Pixel 8 Pro handelt es sich um ein sehr perfor­mantes Smart­phone, das den Vergleich in der Praxis nicht scheuen muss. Die High-End-Leis­tung eines Chips muss auch ausge­reizt werden, beispiels­weise kommen bald ausge­wählte Konso­len­spiele auf das iPhone 15 Pro (Max). Für die Smart­phone-Stan­dards (u.a. Messa­ging, Social Media, Surfen und Co.) bekommt man mit dem Pixel 8 Pro ein ebenso schnelles Smart­phone-Modell. Keine abgerundeten Displayseiten mehr

Bild: teltarif.de Das Google Pixel 8 Pro gibt es in drei Spei­cher­vari­anten mit 128 GB, 256 GB und 512 GB für ab rund 1100 Euro. Der Aufpreis von 60 Euro für das 256-GB-Modell (1159 Euro) ist ziem­lich fair. Die 512-GB-Version des Pixel 8 Pro schlägt mit Anschaf­fungs­kosten in Höhe von 1299 Euro zu Buche.

Im Akku­test erreichte das Pixel 8 Pro eine Lauf­zeit von 7 Stunden und 37 Minuten. Das ist zwar nicht der Brüller, aber deut­lich besser als die Lauf­zeit, die wir im vergan­genen Jahr beim Pixel 7 Pro ermit­telt hatten (5 Stunden und 56 Minuten).

Soft­ware

Ein Smart­phone von Google mit Betriebs­system aus dem eigenen Haus sollte möglichst lange Soft­ware-Updates erhalten. Und ja, das Pixel 8 Pro ist ganz vorne mit dabei, wenn es um Hersteller-Prognosen geht. Im Zuge der Vorstel­lung der Pixel-8-Serie verkün­dete Google sieben Jahre lang Betriebs­system- und Sicher­heits­updates sowie Feature Drops. In welchem Zyklus die Updates bereit­gestellt werden sollen, wenn das Pixel 8 Pro schon einige Jahre auf dem Buckel hat, bleibt abzu­warten. Benutzeroberfläche mit Android 14

Bild: teltarif.de In einem Support-Doku­ment ist jeden­falls die Rede, dass das Google Pixel 8 Pro bis mindes­tens Oktober 2030 Android-Versi­ons­updates und Sicher­heits­updates erhalten soll. Das ist defi­nitiv eine Ansage, wenn man bedenkt, dass das Pixel 7 Pro nur bis (mindes­tens) Oktober 2025 mit Android-Versi­ons­updates und bis (mindes­tens) Oktober 2027 Sicher­heits­updates erhalten soll. Stimmen wurden jedoch bereits laut, dass Google unter Umständen für die Flagg­schiffe aus dem letzten Jahr bezie­hungs­weise das Mittel­klasse-Smart­phone Pixel 7a aus 2023 nochmal nach oben korri­gieren könnte. Das bleibt bislang aber nur Speku­lation.

Tele­fonie und Sound

Die Tele­fonie mit dem Google Pixel 8 Pro haben wir über das interne Modul und den Laut­spre­cher auspro­biert. Beide Male war die Stimme unseres Gesprächs­part­ners klar und deut­lich ohne unan­genehme Höhen oder Rauschen zu hören. Stan­dard­mäßig unter­stützt das Pixel 8 Pro VoLTE und Anrufe über WLAN. SIM-Kartenslot

Bild: teltarif.de In einem kurzen Sound-Test präsen­tierte sich das Laut­spre­cher-System des Google Pixel 8 Pro solide mit klarer Wieder­gabe und guter Bass­leis­tung.

Tempe­ratur-Sensor

Das Google Pixel 8 Pro hat einen Tempe­ratur-Sensor an Bord. Damit besteht die Möglich­keit, die Tempe­ratur von Objekten zu ermit­teln. Im App-Menü der Benut­zer­ober­fläche gibt es dazu eine eigene App namens "Ther­mometer". In Vorein­stel­lungen können bestimmte Objekte ausge­wählt werden, beispiels­weise Lebens­mittel, Wasser, Plastik und Holz.

Wir haben einen kurzen Test gemacht und die Tempe­ratur von Leitungs­wasser in einem Glas gemessen. Zuvor muss das in der Ther­mometer-App das Mate­rial ange­geben werden. Empfohlen wird ein maxi­maler Abstand von 5 Zenti­metern. Der Sensor des Pixel 8 Pro zeigte nach der Messung eine Tempe­ratur von 17,5 Grad an und in einem weiteren Test 18,1 Grad an (s. Screen­shot). Temperatur messen mit dem Pixel 8 Pro

Screenshot: teltarif.de Aus unserer Sicht inter­essanter wird die Messung der Körper­tem­peratur sein, in dem das Pixel 8 Pro in die Nähe der Stirn gehalten wird. Das geht bislang nicht und wird vermut­lich in Form eines Updates frei­geschaltet.

Auf der nächsten Seite lesen Sie den Kame­ratest und das Fazit. 1 2

nächste Seite: Kamera und Fazit