Google Pixel (XL): Android-Flaggschiff kaum lieferbar

Lieferengpässe beim Google Pixel Im vergangenen Jahr hat Google seine bisherigen Nexus-Smartphones durch die neuen Pixel-Geräte ersetzt. Trotz des hohen Verkaufspreises sind die Handhelds ein Erfolg, wie aus Branchenkreisen zu erfahren ist. Genaue Verkaufszahlen gibt es zwar nicht, aber zumindest die Versionen des Google Pixel und des Pixel XL mit 128 GB Speicherplatz sind nun schon seit einigen Wochen nicht mehr lieferbar.

In Deutschland werden die Pixel-Handys über den Google-eigenen Online-Shop sowie mit Vertrag in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom verkauft. Google selbst listet beide Smartphone-Versionen in jeweils beiden verfügbaren Farbvarianten mit 128 GB Speicherplatz als nicht auf Lager. Selbst Vorbestellungen sind nicht möglich. Interessenten haben lediglich die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Das kleinere Pixel-Modell ist bei Google zumindest mit 32 GB Speicherplatz in Silber und Anthrazit lieferbar. Das Pixel XL ist mit 32 GB Speicher in Anthrazit verfügbar, in Silber aber ebenfalls vergriffen. Das könnte darauf hindeuten, dass auch die Bestände der noch verfügbaren Geräte-Varianten perspektivisch knapp werden.

Telekom nennt keine Termine mehr

Die Deutsche Telekom listet das Google Pixel und das Pixel XL mit 32 GB Speicher im hauseigenen Online-Shop als innerhalb von einem bis vier Tagen lieferbar. Mit 128 GB sei das Smartphone dagegen nicht verfügbar. Dabei gibt der Konzern auch einen voraussichtlichen Termin an, zu dem Interessenten mit ihrem Wunschhandy rechnen können.

Gegenüber den Kollegen von Golem sagte eine Telekom-Sprecherin schon vor drei Wochen, die weltweit hohe Nachfrage nach den Google-Smartphones sei verantwortlich für die Lieferengpässe. Wann sich die Situation ändert, ist hingegen nicht bekannt. Im Gegenteil: Wurde seinerzeit noch eine Lieferung innerhalb von vier Wochen versprochen, so gibt der Netzbetreiber jetzt nur noch an, die Handhelds seien nicht verfügbar.

Auch in den USA sind die beiden Google-Smartphones nur schwer zu bekommen, wie ein Blick auf die Webseite Nowinstock zeigt. Demnach ist als einziges 128-GB-Modell das Pixel XL in Silber vorbestellbar. Interessenten, die mit 32 GB Speicherplatz auskommen, können das Pixel in Schwarz und Blau und das Pixel XL in Schwarz und Silber vorbestellen.