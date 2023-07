Wear OS 4: Beta-Test für die Pixel Watch naht

Aktuell muss sich die Pixel Watch noch mit der auf Android 11 fußenden Soft­ware Wear OS 3.5 begnügen, Wear OS 4 (Android 13) scheint aber bald verfügbar zu sein. Zumin­dest in Form einer Beta­ver­sion. Dass eine solche Test­phase vor der Tür steht, zeich­nete sich bereits durch einen Hinweis ab. Auf Googles Servern ist jetzt sogar eine entspre­chende Firm­ware aufge­taucht. Diese trägt die Versi­ons­nummer TWD4.230609.006.B2. In wenigen Tagen oder Wochen dürfte das Entwick­lers­tudio den Start der Erpro­bungs­phase von Wear OS 4 für die Pixel Watch ankün­digen.

Pixel Watch darf bald Tira­misu naschen

Die Pixel Watch erhält demnächst frische Software

Google

Für Smart­phones befindet sich der umge­stürzte Kuchen (Android 14, Code­name: Upside Down Cake) in Vorbe­rei­tung, für Smart­watches hingegen Tira­misu (Code­name von Android 13). Die Uhren voll­ziehen dabei einen größeren Versi­ons­sprung. Android 12 wird ausge­lassen, die Zeit­messer erhalten direkt Android 13. Dieses Betriebs­system kommt mit der Benut­zer­ober­fläche Wear OS 4 demnächst auf die Pixel Watch. Vergan­gene Woche unter­suchte 9to5Google den Quell­code der Beta-Webseite von Google. Dort ist die Zeile „Wear OS Beta Program“ versteckt.

Ferner wird die Pixel Watch in der WLAN- und LTE-Version als teil­neh­mendes Gerät gelistet. Der Anmel­depro­zess ist iden­tisch mit jenem für Pixel-Smart­phones. Eine entspre­chende Beta­ver­sion dürfte die clevere Uhr also via OTA (Over-the-Air) direkt vom Internet aus errei­chen. Etwas weniger versteckt hat 9to5Google jetzt die Dateien der Wear-OS-4-Firm­ware entdeckt. Sie befindet sich in Googles Code-Daten­bank des Android-Betriebs­sys­tems. Hoch­geladen wurde die Firm­ware am 10. Juli. Ein fertiges Image zum Instal­lieren exis­tiert noch nicht. Einer der nächsten Schritte dürfte die Ankün­digung des Beta­tests sein.

Was bietet Wear OS 4 für die Pixel Watch?

Bislang hält sich Google mit Infor­mationen über die kommende Soft­ware noch recht bedeckt. Bekannt ist, dass Dateien und Einstel­lungen zwischen zwei Pixel Watch ausge­tauscht werden können. Des Weiteren verspricht das Unter­nehmen Opti­mie­rungen am Strom­ver­brauch. Eine schnel­lere Verar­bei­tung der Text-zu-Sprache-Funk­tion und neue Gesund­heits­fea­tures seien eben­falls an Bord. Für ein Plus an Perso­nali­sie­rung sollen ein neues Ziffer­blatt-Format und das farb­lich dyna­mische Design Mate­rial You sorgen.

Samsung war übri­gens schneller als Google. Seit letzten Monat gibt es die One UI Watch 5 Beta. Diese basiert eben­falls auf Wear OS 4 (Android 13).