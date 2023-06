Juni-Feature-Drop: Mehr Komfort für Google-Pixel-Geräte

Das umfas­sende Funk­tions­update Pixel Feature Drop Juni 2023 wird ab sofort für die Google-Smart­phones, die Pixel Watch und diverse Fitbit-Weara­bles verteilt. Hobby-Foto­grafen dürften sich über Makro-Videos und eine Geste für Selfies freuen. Mithilfe von KI können Anwender zudem Fotos in 3D-Hinter­grund­bilder verwan­deln.

Schnell­zugriffe auf das Smart Home sowie eine intel­ligente Vibra­tion gehören zu den weiteren Neue­rungen auf Pixel-Handys. Bei der Pixel Watch steht indes endlich die Messung der Sauer­stoff­sät­tigung zur Verfü­gung. Wir schil­dern die Erwei­terungen im Detail.

Pixel Feature Drop Juni 2023 ist da

Praktische Erweiterungen für Pixel-Geräte

Bild: Google

Google stattet seine Produkte quar­tals­weise mit erwei­terten Funk­tionen aus. Im haus­eigenen Blog infor­miert das Unter­nehmen jetzt über die Juni-Aktua­lisie­rung. Widmen wir uns zunächst den Neue­rungen für Pixel-Smart­phones. Auf dem Pixel 7 Pro gibt es den Makro­fokus nun auch für Videos. Somit lassen sich kleinste Details, etwa eine im Wind wehende Blume, groß einfangen. Um mit einer geho­benen Hand­fläche als Geste Selfies aufzu­nehmen, wird wiederum ein Smart­phone ab dem Pixel 6 benö­tigt.

Inno­vativ muten die 3D-Hinter­grund­bilder an. Eine KI extra­hiert den Vorder- und Hinter­grund eines Fotos und verschiebt die hintere Schicht auf dem Handy. Das bewirkt einen räum­lichen Effekt. Die Mindest­anfor­derung für das Feature ist ein Pixel 6. Hingegen wird nur ein Handy ab Pixel 4a voraus­gesetzt, um das neue Steu­erfeld für Smart Home via Google Home auf dem Sperr­bild­schirm zu erhalten. Pixel 6a und Pixel 7a passen mit dem Feature Drop Juni 2023 die Vibra­tions­inten­sität adaptiv an den Unter­grund an. So vibriert das Handy sanfter auf einer harten Ober­fläche. Außerdem wurde das adap­tive Laden durch KI opti­miert.

Neue­rungen für Pixel Watch und Co.

Seit acht Monaten ist die Pixel Watch nun auf dem Markt, ein beson­deres Feature ließ sich bislang aller­dings nicht nutzen. Die Rede ist von der Messung des Blut­sauer­stoffes. Mit dem jüngsten Update kann der SpO2-Wert proto­kol­liert werden. Auch während des Schlafes lässt sich der Sauer­stoff­gehalt erör­tern. Dabei handelt es sich um ein nütz­liches Gesund­heits- und Fitness­fea­ture.

Ferner hat Google eine Benach­rich­tigung für die Herz­fre­quenz inte­griert. Diese warnt den Träger, wenn der Wert unge­wöhn­lich hoch oder niedrig ist. Diverse Fitbit-Weara­bles erhalten zudem mehr Möglich­keiten bei Gesund­heit, Fitness, den Zyklus und die Indi­vidua­lität.

