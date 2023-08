Google: Die Pixel Watch kann bald das Handy entsperren

Google bringt das Entsperren via Pixel Watch, Wetter­details in der Kontakte-App, Satel­liten-Verbin­dung für Messages und Forma­tie­rungen für die Notiz-App.

Googles Entwick­lers­tudios sind derzeit beson­ders fleißig, so stehen uns Neue­rungen bei der Entsper­rung, der Kontakte-App, der Messages-App und der Notiz-App bevor. Beim kommenden Feature für die Entsper­rung von Pixel-Smart­phones hat sich der Such­maschi­nen­kon­zern an Apple orien­tiert. Künftig werden User mit einer Pixel Watch ihr Pixel-Handy entsperren können.

Die Kontakte-App wartet in der neuesten Version hingegen mit einem opti­mierten Design, Uhrzeit und Wetter­details auf. Außerdem wird die Satel­liten-Verbin­dung für Google Messages vorbe­reitet, und die Notiz-App erhält Text­for­matie­rungen.

Google: Neues beim Entsperren und der Kontakte-App

Die Pixel Watch entsperrt bald das Handy

Die Mitar­beiter der Alphabet-Tochter tüfteln an mehreren Features, unter anderem das Entsperren via Pixel Watch. Wer die neue Google-Uhr und ein Pixel-Smart­phone sein Eigen nennt, kann demnächst mit dem Wearable das Telefon entsperren. Dies berichtet der Tipp­geber AssembleDebug (via PhoneArena). In seinem Tweet lässt sich die Prozedur per Video begut­achten. Zunächst wird die Uhr für den Prozess einge­richtet, anschlie­ßend bewegt der Träger das Hand­gelenk zum Entsperren über das Display. Google weist darauf hin, dass die Methode unsi­cherer als die Gesichts­erken­nung und der Finger­abdruck­sensor ist.

Neuerungen der Kontakte-App

Google Messages und Notizen werden aufge­wertet

Während das zuvor genannte Feature bald verfügbar sein dürfte, lässt sich das Update für Google Kontakte schon jetzt beziehen. Wir stießen bei 9to5Google auf die Aktua­lisie­rung. Zunächst dürfte ihnen das größere Kontakt­bild, die kreis­för­migen Menü­punkte und der insge­samt größere Text auffallen. Scrollen Sie weiter nach unten, findet sich aber eine komplett neue Funk­tion. Die lokale Uhrzeit und das Wetter eines Kontaktes werden ange­zeigt. Das ist vor allem prak­tisch, wenn man die Witte­rung vor einem Besuch erfahren möchte. Außerdem kann es hilf­reich sein, bei Bekannten im Ausland vor einem Anruf die Uhrzeit zu erör­tern.

Kommender Satelliten-Support für Messages

Die Satel­liten-Kommu­nika­tion ist ein großer Trend in der Smart­phone-Branche. Apple und Google nutzen diese Konnek­tivität bereits für Notrufe und Konver­sationen. Samsung zieht wohl mit dem Galaxy S24 nach. Google Messages lässt sich demnächst eben­falls für diese Verbin­dung nutzen. Das verriet der Infor­mant Neil Rahmouni. Auf Twitter stellt er einen Screen­shot der kommenden Erwei­terung zur Verfü­gung. Die Benut­zer­ober­fläche für die Funk­tion steht bereits, wann ein Update mit Support für Satel­liten-Kommu­nika­tion erscheint, ist nicht bekannt. Textformatierung in Google Notizen

Weiter geht es mit Google Notizen. In der Version 5.23.322.05 soll laut Mishaal Rahman die Text­for­matie­rung inte­griert sein - ein längst über­fäl­liges Feature für das Text­ver­arbei­tungs­pro­gramm. Manche Anwender haben bereits Zugriff auf die Erwei­terung. Wörter, Sätze und Absätze lassen sich fett, kursiv, unter­stri­chen, durch­gestri­chen oder als Zwischen­über­schrift forma­tieren.

