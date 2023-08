Pixel Watch 2: Digitaler Autoschlüssel mit mehr CPU-Power

Es gibt Neuig­keiten zur Ausstat­tung der kommenden Pixel Watch 2. Die erste Pixel Watch glänzte weder bei der Perfor­mance noch beim Akku­ver­brauch. Durch den Chip­satz Snap­dragon W5 sollen sich diese Eigen­schaften bei der zweiten Gene­ration merk­lich verbes­sern. Zudem erfährt die Pixel Watch 2 ein Konnek­tivität-Upgrade in Form von Ultrab­reit­band. Dank dieses Funk­moduls verwan­delt sich das Wearable in einen Objekt-Spür­hund und einen digi­talen Auto­schlüssel. Wer ein Pixel-Smart­phone sein Eigen nennt, profi­tiert indes von einem Feature zur Veri­fizie­rung der Firm­ware zum Schutz gegen Hacker.

Pixel Watch 2 endlich mit moderner Hard­ware

Der Nachfolger der Pixel Watch (Foto) soll schneller und besser vernetzt sein

Google

Bei der ersten Pixel Watch griff Google tief in die SoC-Motten­kiste. Der veral­tete Samsung Exynos 9100 treibt die schlaue Uhr an. Ein ursprüng­lich für Smart­phones erschaf­fener Chip­satz aus dem Jahr 2017. Dieser besitzt ledig­lich zwei Cortex-A53-Kerne (bis zu 1,15 GHz) und kommt im inef­fizi­enten 10-nm-Prozess daher. Entspre­chend spielt die Pixel Watch weder bei der Perfor­mance noch bei der Ausdauer vorne mit. Mit dem Qual­comm Snap­dragon W5 soll laut Android Autho­rity alles besser werden. Die Pixel Watch 2 besitzt angeb­lich diesen Chip­satz. Durch den 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess und dem besseren Prozessor kommt Hoff­nung auf. So gibt es vier Cortex-A53-Kerne mit bis zu 1,7 GHz. Außerdem findet die – für eine Smart­watch – recht flotte GPU Adreno 702 Verwen­dung. Ergän­zend wird der Ultrab­reit­band-Chip NXP SR100T in der Google Pixel Watch 2 erwartet. Dieser würde eine genauere Ortung von Handys oder Objekt-Tackern ermög­lichen. BMW verwendet diese Tech­nologie bereits für digi­tale Auto­schlüssel.

Pixel-Handys mit neuer Firm­ware-Über­prü­fung

Mani­pulierte Firm­ware ist der Albtraum jedes Smart­phone-Nutzers. Hacker haben dadurch die Möglich­keit, an alle erdenk­lichen Daten zu kommen. Eben­falls durch Android Autho­rity wurden wir auf eine neue Firm­ware-Über­prü­fung von Google aufmerksam. Das Feature namens „Pixel Binary Trans­parency“ soll die Echt­heit veri­fizieren. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist die Funk­tion den Mobil­tele­fonen aus dem Hause Google vorbe­halten. Zwar über­prüfen die Pixel-Handys schon beim Start die Firm­ware, mit der manu­ellen Methode gibt es aber jetzt einen zusätz­lichen Sicher­heits­faktor. Google erklärt die Methode auf dieser Webseite.

Zuletzt gab es wieder Probleme mit App-Abstürzen auf den Pixel-Handys.