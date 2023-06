Google Pixel: Tablet mit Lade-Dock ab sofort verfügbar

Google stellte das Pixel Tablet im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz I/O am 10. Mai vor - zum zweiten Mal. Ange­teas­tert wurde der Flach­rechner bereits auf der gleich­namigen Veran­stal­tung im vergan­genen Jahr. Die Verfüg­bar­keit wurde mit Ende Juni 2023 ange­geben, der Zeit­raum ist nun erreicht und das Pixel Tablet ist ab sofort verfügbar, sowohl online im Google Store als auch bei Dritt­händ­lern.

Wir fassen die wich­tigsten Ausstat­tungs-Details zum Google Pixel Tablet, Infor­mationen zur Soft­ware-Update-Versor­gung sowie die Preis­gestal­tung für beide verfüg­baren Vari­anten zusammen.

Google Pixel Tablet: Das steckt drin

Das Google Pixel Tablet

Bild: Google

Das Google Pixel Tablet ist grund­sätz­lich ein klas­sischer Flach­rechner in eben­sol­chem Design. Das LC-Display ist mit einer Größe von 11 Zoll bemessen und hat eine Auflö­sung von 2560 mal 1600 Pixel (276 ppi). Eine Beson­der­heit ist das Lade-Dock, an das das Pixel Tablet über einen Magnet ange­heftet werden kann. Dadurch fungiert das Tablet auch als Assis­tenz­anzeige und erin­nert an Googles Smart-Home-Lösung Nesthub. Um die volle Funk­tio­nalität des Hands-free-Modus nutzen zu können, wird der Zugriff auf Mikrofon und Kamera des Tablets notwendig. Daten­schutz-konform kann der Mikrofon- und Kamera-Zugriff über einen physi­schen Schalter am Tablet-Gehäuse deak­tiviert werden. Geboten werden zwei 8-Mega­pixel-Kameras, eine vorne und eine hinten, jeweils mit einer Blende: f/2.0.

Leis­tungs­ein­heit ist der Google Tensor G2, ein Chip, der bereits aus den Smart­phone-Modellen der Pixel-7-Serie (Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel 7a) bekannt ist.

Auf den Support-Seiten gibt Google eine Prognose, wie lange das Pixel Tablet mit Soft­ware-Updates versorgt werden soll. Android-Versi­ons­updates sollen bis mindes­tens Juni 2026 garan­tiert sein. Sicher­heits­updates sollen bis mindes­tens Juni 2028 zum Down­load bereit­gestellt werden.

Preise des Pixel Tablet

Das Google Pixel Tablet mit magnetischem Lade-Dock

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Google bietet das Pixel Tablet in zwei Versionen in den Wahl­farben "Porce­lain" und "Hazel" an. Die Vari­ante mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet 679 Euro, jene mit 256 GB schlägt mit Anschaf­fungs­kosten in Höhe von 799 Euro zu Buche. Das Lade-Dock mit inte­griertem Laut­spre­cher ist im Liefer­umfang enthalten. Das Lade-Dock kann auch separat zu einem Preis in Höhe von 149 Euro gekauft werden.

Test­weise legten wir das Google Pixel Tablet in den virtu­ellen Waren­korb des Google Online-Stores. Für unseren Berliner Redak­tions­standort wurde die Liefe­rung auf den 23. bis 24. Juni datiert.

