Google Pixel Tablet (Pro): Neue Fotos & Daten geleakt

Während ein vermeint­licher Prototyp des Google Pixel Tablet inklu­sive Laut­spre­cher-Dock auf einem Online-Markt­platz ange­boten wird, bestä­tigt ein Code­name in der Kamera-App erneut die Arbeit an einem Pixel Tablet Pro.

Anfang des nächsten Jahres will Google sein Pixel Tablet vorstellen. Wie das Gerät aussehen wird, hat der Such­maschi­nen­riese bereits enthüllt. Nun tauchte das Device vor einigen Tagen gänz­lich uner­wartet zusammen mit einer Laut­spre­cher-Docking-Station auf einem Online Markt­platz auf.

ShrimpApplePro hatte auf dem Face­book Market­place offen­sicht­lich einen Prototyp des ersten Google Tablets entdeckt, der dort angeb­lich für 400 US-Dollar ange­boten wurde, und teilte die Ange­bots­bilder in einem Tweet.

Fotos zeigen das angeb­liche Pixel Pro mit einem Laut­spre­cher-Dock

Bezüg­lich seines Gehäuses, des Home-Bild­schirms und Hinter­grunds ist das dort darge­stellte Gerät iden­tisch mit den offi­ziellen Promo-Bildern, die Google von dem Tablet geteilt hat.

Ein Ange­bots-Foto, auf dem die System­ein­stel­lungen zu sehen sind, zeigt, dass es sich hierbei um eine 256-GB-Vari­ante des Pixel-Tablets handelt. Der Akku, der zum Zeit­punkt der Foto­auf­nahme zu 70 Prozent geladen ist, soll der Akku­ver­brauchs­schät­zung nach noch 16 Stunden durch­halten. So wird das erste Google Pixel Tablet aussehen

Bild: Google Zusammen mit dem magne­tischen Laut­spre­cher-Dock soll das Pixel Tablet dank einer Google-Assistant-Unter­stüt­zung als smarter Assis­tent, Steu­erzen­trale für Smart Home oder digi­taler Bilder­rahmen dienen. In dem Gerät verbaut Google denselben Tensor-G2-Arm-Chip wie im Pixel 7.

Google-Kamera-Pro-App listet das Pixel Tablet Pro

Das Pixel Tablet kommt jedoch nicht als einziger Google-Neuling im Tablet-Format auf den Markt, da das Unter­nehmen wenige Monate später offen­sicht­lich auch das Pixel Tablet Pro nach­schieben will.

Wie Kuba Wojciechowski in einen Tweet veröf­fent­licht, wurde dieses in der Google-Kamera-Go-App unter dem Code­namen „TangorPro“ gesichtet. Die App listete zuvor bereits einige Male das „Tangor“ bei dem es sich um das Basis­modell des Google Pixel handelt. Codename des Google Pixel Tablet Pro erscheint in der Kamera-App

Screenshot: teltarif / Twitter / Kuba Wojciechowski Auch das TangorPro tauchte nicht zum ersten Mal in der App auf, zeigte sich aller­dings seltener das Tangor, was auf einen späteren Markt­start schließen lässt.

GoogleWatchBlog speku­liert, dass das Pixel Tablet Pro im Mai 2023 ange­kün­digt wird und im August zeit­gleich mit dem Release von Android 14 auf den Markt kommt.

