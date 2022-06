Google Pixel Tablet könnte mit Dock zum Nest Hub werden

Nächstes Jahr wird Google einen neuen Anlauf im Tablet-Segment wagen, und das Pixel Tablet soll mit einem beson­deren Clou auf sich aufmerksam machen. Es gibt mehrere Anzei­chen, dass der Flach­rechner auch als Smart-Display mittels einer Docking­sta­tion fungiert. Konsu­menten würden entspre­chend ein Pixel Tablet und ein Nest Hub zugleich erwerben. Google selbst erwähnt die Docking­sta­tion in Android-Code­zeilen. Passende Pins besitzt das Tablet als Schnitt­stelle an der Rück­seite. Außerdem tüftelt Google daran, diverse Nest-Hub-Features zu Android zu bringen.

Wird das Pixel Tablet ein 2-in-1-Gerät?

Verräterische Pins am Pixel Tablet

Google Wenn man an Conver­tibles, also wandel­bare Mobil­geräte, denkt, kommen einem wohl zuerst die in ein Netbook trans­for­mier­baren Tablets in den Sinn. Google scheint mit dem 2023er Pixel Tablet eben­falls zwei Produkte in einem offe­rieren zu wollen, aller­dings verschmelzen hierbei Flach­rechner und Smart-Display. 9to5Google entdeckte inter­essante Zeilen im Android-Code. In diesen führt der Such­maschi­nen­kon­zern ein „Google Dock“ auf. Es handelt sich um einen spezi­ellen Modus, der neue Funk­tionen akti­viert, die zu einem Smart-Display passen würden.

Als Google auf der I/O 2022 Render­bilder des Pixel Tablet zeigte, ließen sich myste­riöse Pins erspähen. Diese könnten zur Verbin­dung mit einer Docking­sta­tion dienen. Plat­ziert der Anwender das Pixel Tablet in eben jener, würde er ein großes Nest Hub erhalten. Ein Smart-Laut­spre­cher mit großem Display und Smart-Home-Kontroll­zen­trum. Außerdem ließe sich das Tablet in der Docking­sta­tion aufladen.

Passende Soft­ware befindet sich in Arbeit

Momentan entwi­ckelt Google für sein Android-Betriebs­system Unter­stüt­zung für die Aufnahme und Wieder­gabe von Ultra­schall­wellen. Mit diesen erkennt der Nest Hub, sobald sich eine Person nähert und kann entspre­chend reagieren. Es ist nahe­lie­gend, dass das Entwick­ler­studio das Feature für das Pixel Tablet plant. Ferner sollen demnächst Schlaf-Infor­mationen vom Android-Smart­phone aus über die Health-App mit anderen Geräten für eine komple­xere Auswer­tung geteilt werden. Zu diesen Geräten soll auch das Pixel Tablet gehören.

Auf der I/O 2022 wurden das Pixel Tablet und weitere Google-Neuheiten enthüllt.