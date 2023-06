Google Pixel Tablet: Sonderangebot bei Media-Saturn

Diesen Monat erscheint das Google Pixel Tablet. Wenn Sie sich das Mobil­gerät zulegen wollen, bietet sich dank großem Rabatt eine Vorbe­stel­lung bei MediaMarkt und Saturn an.

In weniger als drei Wochen ist das Pixel Tablet erhält­lich, am güns­tigsten lässt es sich derzeit bei Media Markt und Saturn vorbe­stellen. Die Elek­tronik­markt-Geschwister verlangen nur 599,99 Euro für den Flach­rechner. Googles UVP lautet 679 Euro. Die Angaben beziehen sich auf die Version mit 128 GB Flash.

Für die Fassung mit 256 GB Flash werden eben­falls faire 689,99 Euro erhoben. Am Dienstag, den 20. Juni 2023, landet das Pixel Tablet in den Regalen. Das Mobil­gerät besitzt ein 11-Zoll-Display und kommt mit einem Lade­dock mit Laut­spre­cher daher.

Google Pixel Tablet ab 599,99 Euro bei Media-Saturn

Pixel Tablet bei MediaMarkt und Saturn im Angebot

Bild: Google

Am 10. Mai hat Google im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz I/O 2023 sein erstes Tablet der Pixel-Familie ausführ­lich vorge­stellt. Es wurde eine UVP in Höhe von 679 Euro für die 128-GB-Edition sowie 779 Euro für die 256-GB-Edition ausge­spro­chen. Einen microSD-Karten­schacht zur Spei­cher­erwei­terung gibt es nicht, weshalb die Anschaf­fung der jewei­ligen Vari­ante gut über­legt sein sollte. Genügen Ihnen 128 GB an Daten­platz, haben MediaMarkt und Saturn ein span­nendes Angebot. Ledig­lich 599,99 Euro werden für diese Fassung erhoben.

Mit 689,99 Euro für die 256-GB-Ausgabe liegen Media-Saturn sogar 89 Euro unter der UVP. Der Versand ist kostenlos. Das Pixel Tablet fungiert nicht nur als Mobil­gerät, sondern auch stationär als Smart-Display. Möglich macht es die mitge­lie­ferte Docking­sta­tion. Jene lädt das Produkt auf und erwei­tert es um einen besseren Laut­spre­cher. Auf diese Weise ergibt sich eine Alter­native zum Amazon Echo Show 10. Ein 11 Zoll messendes 120-Hz-Display mit 2560 mal 1600 Pixel, 8 GB RAM und der recht schnelle Chip­satz Google Tensor G2 zählen zur weiteren Ausstat­tung des Pixel Tablet.

Gibt es das Pixel Tablet woan­ders güns­tiger?

Selbst­redend haben wir auch einen Preis­ver­gleich voll­zogen. Dieser beschei­nigte uns, dass zum aktu­ellen Zeit­punkt kein Händler das Angebot von MediaMarkt und Saturn unter­bieten kann. Egal ob Amazon, Otto oder andere Shops, es wird stets die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung gefor­dert. Das gilt sowohl für das Pixel Tablet mit 128 GB als auch mit 256 GB Daten­platz. Alter­nativ zum Direkt­kauf ist auch eine Raten­zah­lung bei MediaMarkt und Saturn möglich.

Neben dem Pixel Tablet hat Google auch das Pixel 7a und das Pixel Fold enthüllt.