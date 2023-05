Google Pixel Tablet: Amazon Japan leakt Produktseite

Im Rahmen seiner Google I/O will der Such­maschi­nen­riese in dieser Woche endlich sein Pixel Tablet vorstellen, das bereits seit einem Jahr ange­teasert ist. Während vorab schon zahl­reiche Spezi­fika­tionen vom Pixel Fold und Pixel 7a, die Google eben­falls auf der Entwick­ler­kon­ferenz präsen­tieren wird, durch­gesi­ckert waren, hielten sich die Infor­mationen über das Pixel Tablet bisher in Grenzen.

Vor kurzem war das Gerät jedoch, wohl verse­hent­lich, bei Amazon Japan aufge­taucht. Da das Tablet noch gar nicht zum Verkauf steht, wurde die Produkt­seite inzwi­schen wieder gelöscht.

10,95-Zoll-Display und Tensor-G2-Chip

Google Pixel Tablet

Bild: Google Wie Buzzap berichtet, füllt die Produkt­seite einige bisher vorhan­dene Daten­löcher auf, sodass wir jetzt bereits wissen, dass das Tablet mit einem 10,95 Zoll großen LCD-Display mit einer Auflö­sung von 2560 x 1600 Pixeln kommt, was 276 ppi entspricht. Die maxi­male Hellig­keit des USI-2.0-Touch-Pen-kompa­tiblen Screens beläuft sich auf 500 Nits.

Den Tensor-G2-Chip, der auch im Pixel 7a und Pixel Fold voraus­sicht­lich seinen Dienst verrichten wird, werden wir gemäß dem gele­akten Screen­shot eben­falls im Pixel Tablet vorfinden. Zum 8 GB großen LPDDR5-Arbeits­spei­cher gesellen sich wahl­weise 128 GB oder 256 GB fassende, UFS-3.1-basie­rende Flash-Spei­cher.

Kameras und Docking-Station

Produktseite vom Google Pixel Tablet auf Amazon Japan geleakt

Bild: Amazon Japan / Google Auf der Front und Rück­seite kommt je eine 8-MP-Kamera mit einer f/2.0-Blende, einem Fixfokus und einem 1/4 Zoll Sensor zum Einsatz. Ebenso wie diverse Pixel-Phones soll auch das Tablet verschie­dene Kamera-Features wie Magic Eraser, Long Exposure Live HDR+ oder Night View unter­stützen.

An der linken und rechten Gerä­teseite siedeln sich jeweils zwei Laut­spre­cher an, außerdem gibt es einen USB-Type-C-Steck­platz mit USB-3.2 der ersten Gene­ration sowie Pogo-Pins, über die man das Tablet mit einem Dock koppeln und zur Smart-Home-Zentrale umwan­deln kann.

Weitere Ausstat­tung, Markt­start und Preise

Zur weiteren Ausstat­tung gehören drei Mikro­fone für Tele­fonate, Aufnahmen und den Google Assistant sowie WiFi 6E, Blue­tooth 5.2 und eine Ultra-Wide­band-Unter­stüt­zung. Unter dem Back­cover, das in den Farb­tönen "Porce­lain" und "Hazel" zu haben sein wird (weitere Farben sind denkbar), sitzt ein 27-Wh-Akku, der bis zu 12 Stunden Lauf­zeit bieten soll. Produktbild vom Google Pixel Tablet auf Amazon Japan

Bild: Amazon Japan / Google In Japan soll das Pixel Tablet ab dem 20. Juni auf den Markt kommen und 79.800 Yen kosten, was etwa 530 Euro entspricht. Laut WinFuture soll das Tablet grund­sätz­lich mit dem dazu­gehö­rigen Dock gelie­fert werden und in Deutsch­land mit 680 Euro deut­lich teurer sein. Wann es hier­zulande erscheinen wird, ist derzeit noch unbe­kannt.

