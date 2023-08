Simulator: Features von Pixel-Smartphones virtuell erkunden

Im Google Pixel Simu­lator können Nutzer das Betriebs­system und die Hard­ware einiger Pixel-Smart­phones erfor­schen. Was die Web-App kann, erfahren Sie in unserem Artikel.

Wer gerne mal ein Pixel-Smart­phone auspro­bieren möchte, kann nun das Pixel 5, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 Pro, Pixel 7a oder Pixel Fold in einem Pixel Simu­lator studieren.

Die Web-App ermög­licht, sich den Aufbau der Geräte ganz genau anzu­schauen und erklären zu lassen oder die Benut­zer­ober­fläche vor dem Kauf unter die Lupe zu nehmen.

So funk­tio­niert der Pixel Simu­lator

Im Pixel Simulator zwischen verschiedenen Modellen auswählen

Um in den Simu­lator zu gelangen, wählen Sie in der Web-App ein Gerät aus und haben zunächst die Option, die Hard­ware näher kennen­zulernen.

Hard­ware in der Rundum-Ansicht

Das gewünschte Pixel-Phone lässt sich im Folgenden in einer Rundum-Ansicht von allen Seiten betrachten und im Falle des Pixel Fold auch auf- oder zuklappen. Über das Ankli­cken der gelben Punkte auf den einzelnen Kompo­nenten des Handys können Sie sich diese erläu­tern lassen, zudem gibt es einen Reiter, der eine Liste mit allen Bauteilen öffnet. Der Pixel Simulator bietet eine Rundum-Ansicht des Smartphones und erläutert die einzelnen Hardware-Komponenten

"Auf dem Tisch Modus" erklärt weitere Funk­tionen

Beim Pixel Fold präsen­tiert ein "Auf dem Tisch Modus" den Falter so, als würde er aufge­klappt vor Ihnen auf der Ablage stehen. Hier werden die Funk­tionen, die in dieser spezi­ellen Posi­tio­nie­rung verfügbar sind, zusam­men­gefasst.

In einer Schritt-für-Schritt-Anlei­tung können Sie sich zudem den Umstieg von einem iPhone oder einem anderen Android-Handy auf ein Pixel-Phone vorführen lassen. Google Pixel Simulator: Das Pixel Fold im "Auf dem Tisch Modus"

Weitere Tuto­rials

Optional erfahren Sie, wie Sie den Split­screen bedienen oder die SIM-Karte einlegen und lernen die Bedie­nung des Finger­abdruck­sen­sors, das Entsperren mit Gesichts­erken­nung, das Einschalten der Bedie­nungs­hilfen oder die Nutzung der Tele­fon­funk­tion.

Unter dem Menü­punkt "Entde­cken Sie Ihr Pixel" stehen weitere Tipps und Tricks zur Verfü­gung. Je nachdem, welches Pixel-Modell Sie gewählt haben, unter­scheiden sich natür­lich auch die Optionen zur Erkun­dung des Handys. Der Pixel Simulator erläutert, wie Sie den "Magischen Radierer" verwenden

Mehr Tuto­rial als inter­aktiver Simu­lator

Googles Simu­lator entpuppt sich als nicht ganz so inter­aktiv wie die Web-App von Samsung und erin­nert eher an ein komplexes Tuto­rial mit Anima­tionen als an eine Anwen­dung mit reali­täts­nahen Inter­akti­ons­mög­lich­keiten.

Nichts­des­totrotz kann das Feature bei der Kauf­ent­schei­dung für oder gegen ein bestimmtes Pixel-Modell eine gute Hilfe leisten und Nutzern, die schon ein Smart­phone von Google besitzen, bei der Bedie­nung unter die Arme greifen.

