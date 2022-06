Google: Juni-Sicherheitspatch für diverse Pixel

Wer ein Smart­phone der Google-Marke Pixel besitzt, kommt vergleichs­weise lange in den Genuss von regel­mäßigen Soft­ware-Aktua­lisie­rungen - auch wenn das Smart­phone-Modell schon länger auf dem Markt ist. Dabei geht es nicht nur um die Berück­sich­tigung der Modelle im jähr­lichen Android-Firm­ware-Zyklus, sondern auch um wich­tige Sicher­heits­updates zwischen­durch. Und da die Pixel von Google selbst kommen, schaffen es Soft­ware-Updates in der Regel schneller auf die Geräte als bei Herstel­lern, die über das Android-OS noch ihre eigene Anpas­sung des User Inter­faces legen.

Im Support-Bereich gibt Google jetzt den Rollout eines Sicher­heits­updates für verschie­dene Modelle bekannt. Bei uns lesen Sie, welche Pixel-Smart­phones die Soft­ware-Aktua­lisie­rung erhalten.

Diese Pixel erhalten den Juni-Patch

Das Google Pixel 4 bekommt den Juni-Sicherheitspatch

Bild: Google

Regel­mäßige Updates sind essen­ziell, wenn es darum geht, even­tuelle Sicher­heits­lücken in Smart­phone-Soft­ware zu schließen bezie­hungs­weise gene­rell Sicher­heits­risiken vorzu­beugen. Damit das auch funk­tio­niert, müssen Smart­phone-Hersteller tätig werden und wich­tige Updates offi­ziell für den Nutzer bereit­stellen. Das erfolgt nur dann, wenn der Hersteller die Modelle pflegt und diese Updates "OTA" (Over the air) ausrollt.

Wenn Smart­phone-Nutzer - und das ist sehr zu empfehlen - auto­mati­sche Updates akti­viert haben, werden sie auch vom System infor­miert, wenn neue Soft­ware zum Down­load bereit­steht. Es kann jedoch passieren, dass eine Aktua­lisie­rung erhält­lich ist, das System aber erst später eine Push-Benach­rich­tigung sendet. Das ist nicht weiter drama­tisch und sollte zeitnah geschehen. Empfeh­lens­wert ist aber auch, im Einstel­lungs­menü manuell nach Updates zu suchen. Dann kann es nämlich sein, dass ein Update bereits geladen werden kann, bevor die auto­mati­sche System­benach­rich­tigung aktiv wird.

Google kündigt auf seiner Support-Webseite die Verfüg­bar­keit des Juni-Sicher­heits­updates für verschie­dene Pixel-Modelle an. Die wich­tigen Sicher­heits­aktua­lisie­rungen vom Android-Betriebs­system sind immer auf den ersten eines Monats datiert. In diesem Falle handelt es sich um den Juni-Patch. Google ist letzt­lich in der Pflicht, diese Updates zeitnah bereit­zustellen, weil es sich bei den Pixel-Smart­phones eben um Modelle aus dem eigenen Haus handelt. Bei anderen Herstel­lern kann es vorkommen, dass Sicher­heits­patches erst deut­lich später gelie­fert werden.

Folgende Pixel-Modelle in der globalen Version erhalten den Juni-Patch:

Damit der Juni-Sicher­heits­patch bereit­gestellt werden kann, muss auf den genannten Modellen Android 12 instal­liert sein. Sollte das Update noch nicht zum Down­load zur Verfü­gung stehen, liegt es daran, dass Aktua­lisie­rungen meist in Wellen ausge­rollt werden und damit nicht alle Nutzer gleich­zeitig das Update erhalten.

