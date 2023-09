September-Patch: Diese Google-Pixel bekommen das Update

Google gibt auf einer Support-Seite die Verfüg­bar­keit des September-Updates für Smart­phone-Modelle des Such­maschi­nen­kon­zerns bekannt. Demnach erhalten alle unter­stützten Modelle mit dem Betriebs­system Android 13 das Update. Der Sicher­heits­patch-Level ist auf den 1. September 2023 datiert.

Rollout gestartet

Modelle wie das Pixel 7 Pro (Bild) bekommen das neue September-Update

Bild: teltarif.de Updates werden in der Regel in Wellen ausge­rollt. Es kann also sein, dass das Update auf Ihrem Pixel-Smart­phone noch nicht ange­kommen ist. Grund­sätz­lich ist zu empfehlen, dass Sie auf Ihrem Smart­phone die auto­mati­sche Soft­ware-Aktua­lisie­rung akti­vieren, um kein wich­tiges OTA-Update ("Over the Air" - "aus der Luft") zu verpassen.

Es kann vorkommen, dass trotz akti­vierten auto­mati­schen Soft­ware-Updates das System erst zu einem späteren Zeit­punkt über die Verfüg­bar­keit einer neuen Down­load-Datei infor­miert. Über die Einstel­lungen - System - und Soft­ware­updates können Sie manuell prüfen, ob ein Update herun­ter­geladen werden kann.

Auf einem in der Redak­tion genutzten Google Pixel 7 Pro konnten wir den September-Patch nach der besagten manu­ellen Über­prü­fung herun­ter­laden und instal­lieren.

Diese Pixel-Geräte bekommen den September-Patch

Regel­mäßige Updates sollen die Sicher­heit eines Smart­phones erhöhen. Schließ­lich werden mit den Geräten viele sensible Nutzer­daten verar­beitet. Es ist vor dem Kauf daher empfeh­lens­wert, zu schauen, welche Hersteller möglichst trans­parent mit ihrer Update-Politik umgehen und was künftig zu erwarten ist.

Apple hat kürz­lich für Apple-TV-Geräte das Update auf tvOS 17 veröf­fent­licht. Wir haben uns die Soft­ware-Aktua­lisie­rung in einem Kurz-Test ange­schaut.