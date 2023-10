Google will Pixel-Smartphones in Indien produzieren

Google will künftig Pixel-Smart­phones in Indien produ­zieren. Das Unter­nehmen werde mit in- und auslän­dischen Herstel­lern in Indien zusam­men­arbeiten, damit die Smart­phones voraus­sicht­lich ab dem kommenden Jahr erhält­lich seien, gab das Unter­nehmen am Donnerstag bekannt.

Indien sei ein wich­tiger Markt, hieß es weiter. Zudem solle es in Indien künftig möglich sein, Metro-Tickets via Google Maps zu kaufen.

Indien ist beliebte Produk­tions­stätte

Neuestes Google-Flaggschiff: Pixel 8 Pro

Bild: teltarif.de Auch andere Tech-Firmen wollen zuneh­mend in Indien produ­zieren. Das Land mit seinen 1,4 Milli­arden Einwoh­nern ist das bevöl­kerungs­reichste der Welt und gilt als Wachs­tums­markt. Die meisten Menschen haben dort Android-Handys. Google ist zudem in mehrere Strei­tig­keiten mit der indi­schen Wett­bewerbs­behörde verwi­ckelt.

