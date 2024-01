Google Pixel: Diese Modelle bekommen das Januar-Update

Google infor­miert im Support-Bereich über die Bereit­stel­lung eines neuen Soft­ware-Updates. Bei der Aktua­lisie­rung handelt es sich um das monat­liche Soft­ware-Update, das in diesem Fall mit Januar 2024 datiert ist. Neben der Sicher­heits­aktua­lisie­rung bietet das Update weitere Bugfixes.

Google weist in der Ankün­digung darauf hin, dass der Rollout in Phasen ausge­führt wird. Das bedeutet, dass nicht alle Nutzer gleich­zeitig die Aktua­lisie­rung herun­ter­laden können. Der Januar-Patch wird OTA (over the air - "aus der Ferne") bereit­gestellt. Nutzer werden in der Regel vom System darüber benach­rich­tigt, wenn ein Update herun­ter­geladen und instal­liert werden kann. Dazu müssen aber die auto­mati­schen Soft­ware-Updates akti­viert sein. Wie das funk­tio­niert - auch für iPhones - lesen Sie in einem Kurz­rat­geber. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen auch, wie Sie selbst auf die Suche nach Updates gehen können. Es kann nämlich sein, dass das System trotz akti­vierter auto­mati­scher Updates erst später darüber infor­miert, dass eine Datei herun­ter­geladen werden kann. Nicht nur das Pixel 8 Pro (Bild) bekommt den aktuellen Januar-Patch

Bild: teltarif.de

Januar Patch 2024 für diese Geräte

Die Geräte, die den Januar-Patch erhalten sollen, haben wir nach­fol­gend gelistet. Voraus­set­zung ist auch, dass auf den Modellen Android 14 instal­liert ist.

Das bietet das Google-Update

Die wohl wich­tigste Aktua­lisie­rung betrifft die Sicher­heits­richt­linie mit aktu­ellem Datum. Korrek­turen gibt es aber auch bei der Kamera. Je nach Modell (Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro) kann es laut Anbieter unter bestimmten Bedin­gungen zu Kame­raab­stürzen kommen.

Weiterhin sei für die Modelle Pixel 8, Pixel 8 Pro ein Problem behoben worden, dass beim Abspielen von Videos unter Umständen ein blin­kender schwarzer Bild­schirm gezeigt wurde. Beim Pixel Tablet soll es ein Problem geben, dass unter bestimmten Bedin­gungen der Setup-Assis­tent nicht beendet werden konnte. Und letzt­lich soll das Update beim Pixel 8, Pixel 8 Pro und dem Pixel Fold das Problem beheben, dass das Hinter­grund­bild auf dem Start­bild­schirm unter Umständen schwarz ange­zeigt wurde.

Verkaufs­argu­ment: Lange Updates

Ein Smart­phone muss heut­zutage mit einem langen Soft­ware-Support glänzen, zu sensibel sind die Daten, die mit den kleinen Compu­tern verar­beitet werden. Die Soft­ware-Prognose ist zu einem wich­tigen Verkaufs­argu­ment geworden, die auch kommu­niziert werden muss. Bis zu sieben Jahre soll die Pixel-8-Serie mit Updates versorgt werden. In einer Über­sicht finden Sie Modelle weiterer Hersteller, die vergleichs­weise lange Soft­ware-Aktua­lisie­rungen erhalten sollen.