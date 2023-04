Google Pixel Fold angeblich mit stärkstem Scharnier

Eine renom­mierte Nach­rich­ten­quelle will weitere Details zum Google Pixel Fold erfahren haben. So soll der erste Falter des Such­maschi­nen­kon­zerns mit einem Wasser­schutz aufwarten und ein beson­ders lang­lebiges Schar­nier haben. Bei letz­terem handele es sich sogar um das bisher robus­teste in einem falt­baren Smart­phone.

Im Strom­spar­modus hält das Pixel Fold angeb­lich bis zu drei Tage ohne Steck­dose durch. Ähnlich wie bei Samsung soll es außerdem eine Eintausch­prämie für das Mobil­gerät geben. Anhand von Fotos konnten die im Vergleich zum Galaxy Z Fold 4 kompak­teren Maße bestä­tigt werden.

Neuig­keiten zum Google Pixel Fold

So könnte das Pixel Fold aussehen

Bild: onleaks, howtoisolve Das Galaxy Z Fold 4 respek­tive das in wenigen Monaten erschei­nende Galaxy Z Fold 5 bekommen Konkur­renz aus dem Hause Google. Vom Fern­seh­netz­werk CNBC wurden weiter­füh­rende Infor­mationen zu diesem Mobil­gerät publi­ziert. Die Platt­form bekam aufschluss­reiche Doku­mente und Fotos des Fold­ables zuge­spielt. Google soll in dem Mate­rial beteuern, dass das Pixel Fold das "halt­barste Schar­nier aller falt­baren Smart­phones" hat. Die von uns bereits gemel­dete Veröf­fent­lichung im Juni bestä­tigen die Unter­lagen. Der Start­preis beträgt 1700 US-Dollar, umge­rechnet circa 1555 Euro vor Steuern.

Mit einem Gewicht von 283g ist der Falter 20g schwerer als das Galaxy Z Fold 4. Dafür soll das Handy aber auch mit einem größeren Akku aufwarten. Eine Bereit­schafts­zeit von bis zu 24 Stunden im normalen Betrieb und bis zu 72 Stunden im Strom­spar­modus werden genannt. Wer beim Kauf des Pixel Fold sparen möchte, kann ein vorhan­denes Smart­phone in Zahlung geben. Eine entspre­chende Eintausch­prämie sei als Option vorhanden. Außerdem lockt eine gratis Pixel Watch. Wasser­scheu ist das Google-Foldable anschei­nend nicht.

Kompaktes Origami-Smart­phone

CNBC bestä­tigt das Design des Pixel Fold von vorhe­rigen Render­bil­dern. Die gesich­teten Fotos hat die Webseite leider nicht geteilt. Das Außen­dis­play mit 5,8 Zoll ist merk­lich breiter als jenes des Galaxy Z Fold 4. Im Inneren befindet sich eine falt­bare Anzeige mit 7,6 Zoll. Als Chip­satz dient der Google Tensor G2. Dieser treibt bereits das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro an.

Höchst­wahr­schein­lich wird es beim vorin­stal­lierten Android-Betriebs­system spezi­elle Foldable-Anpas­sungen geben. Die Vorstel­lung des Pixel Fold dürfte am 10. Mai erfolgen.

